Lemoine contó que fue víctima de una violación

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, reveló que fue víctima de violación a los 26 años y, desde su caso, opinó sobre la legalización del aborto: "Yo creo que para acceder al protocolo del aborto debería haber una denuncia policial. Yo fui víctima de violación en el 2006".

En declaraciones televisivas, la legisladora libertaria opinó tras la presentación realizada desde el bloque de La Libertad Avanza que buscaba conseguir la derogación del aborto legal, seguro y gratuito. "No es momento de discutirlo", aseguró sobre el proyecto de Rocío Bonacci que generó revuelo interno dentro del bloque por posible falsificación de firmas.

Lemoine consideró que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) "no debe ser derogada", aunque mencionó la posibilidad de generar modificaciones en la normativa.

La diputada libertaria puso énfasis en la importancia de la denuncia para acceder al protocolo del aborto y, en ese marco, reveló haber sido víctima de una violación en 2006:

"Fui al hospital y a la Policía a denunciar. Me pareció necesario ir a la Policía. Yo lo sé porque soy hija de policía, y para mí es natural hacerlo".

"Ese día en la Comisaría me dieron las gracias porque siempre una mujer se va directo al hospital y así no tienen la contabilización para perseguir y atrapar al violador. Yo creo que tiene que haber una denuncia. Las mujeres tenemos que entender que no somos un pedazo de carne, que se puede y no tenemos que tener miedo de ir a la Policía. Es simple porque con cánticos no van a frenar las violaciones", agregó.