Lemoine salió ahora con una burrada histórica que sorprendió a Baby Etchecopar

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, en el centro de la polémica durante las últimas horas por sus frases en relación a un proyecto de ley sobre renunciar a la paternidad, lanzó una burrada en relación al General José de San Martín y sorprendió a Baby Etchecopar por no saber la fecha de fallecimiento del prócer argentino. No es la primera declaración en relación al Libertador de América que desata la polémica dentro del partido libertario.

"Por tirarle un huevaso a C5N, me dicen violenta. Me armaron una causa falsa con ocho imputaciones y nunca nos dijeron cuáles eran. Así de sucios son. Ezequiel Guazzora (NdR: candidato a diputado por Principios y Valores, prófugo acusado de abuso sexual contra una menor) estuvo involucrado, de hecho ¿dónde está? Un violador. Por ese tipo, me agarraron en una marcha, me tiraron contra un patrullero entre cinco tipos y como yo me puse a llorar, porque mi madre había muerto hace 15 días, era el 17 de octubre", contó en la entrevista con A24, al recordar cuando se manifestó en contra de la cuarentena en medio de la pandemia por Covid-19.

Ante la atenta mirada del conductor, Lemoine interrumpió su anécdota y lanzó: "¿Te acordás la canción 'Libre'? La canción de Nino Bravo está inspirada en el caso de un joven que quedó del lado equivocado de la pared y él corrió, y al escuchar la voz de alto no se detuvo. Lo detuvieron y murió, lo dejaron muriendo, agonizando, para que la gente viera cómo moría. Murió contra un alambrado".

Confundido, Baby preguntó: "¿Qué tiene que ver 'Libre' con Guazzora, el 17 de octubre y Milei?". Y ella, emocionada hasta las lágrimas, lanzó una insólita confusión de fechas: "Bueno, ese día, el 17 de octubre, murió ese muchacho (el de la canción) y también fue el día que murió San Martín".

No es la primera vez que desde La Libertad Avanza realizan declaraciones polémicas en relación a José de San Martín. El candidato del líder libertario para asumir en el Banco Central, Emilio Ocampo, cuestionó hace unas semanas el título de "Padre de la Patria" que se le otorgó. "Bartolomé Mitre creó el 'mito sanmartiniano'. ¿Cuál es el mito? El del Libertador de América y el Padre de la Patria. Tiene connotaciones muy importantes. Si uno es el Libertador de América, ya, de por sí, mira a los demás países desde otro escalón. Alimenta un poco más la idea de excepcionalidad y superioridad, algo que, a los argentinos, se les critica desde tiempo inmemorial”.

En esa línea, manifestó que "desde que tenemos uso de razón, se nos martilla con que tenemos un Padre de la Patria" y que se trata de un "personaje ficticio". Y concluyó: "No se trata de criticarlo a San Martín, sino de ponerlo en el lugar correcto”.