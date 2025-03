'Leo' Díaz encarará el año pensando en el Argentino

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió con el piloto comodorense de motocross Leonardo Díaz, quien tiene a la vista su vuelta al plano nacional tras dos años de inactividad.

Leo Díaz (27 años) es piloto de MX1, máximo nivel de la especialidad, y con una Honda CRF 450 volvió a competir a nivel local el último fin de semana en Rada Tilly, tras una inactividad de dos años por una operación en el hombro, y quiere volver al Campeonato Argentino de Motocross, para la segunda fecha que será el 3 y 4 de mayo en Cipolletti, provincia de Río Negro.

“La verdad que la charla estuvo positiva. Hace dos años que dejé de competir por una operación en el hombro y feliz de volver y tener el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes. Planteamos en un principio el retorno a la competencia a nivel nacional. Próximamente estaremos yendo el 3 y 4 de mayo a Cipolletti, para ver el rendimiento y medirnos en cuanto al nivel de Argentina. Competimos en la máxima categoría, estamos creo que dentro del Top 5 o 6 de pilotos argentinos”, expresó Leo Díaz tras la reunión con el titular de Comodoro Deportes.

“Desde chico que no me he medido en la categoría grande, sí lo hice en la 250cc., competí en el Mundial de Villa La Angostura, pero en la categoría grande todavía me falta sacarme esa espina, así que es por lo cual estamos acá”, describió Díaz, quien cuenta con una nueva unidad (Honda CRF450) dejando atrás la Kawazaki 450 modelo 2012, y con un proceso de adaptación propio del cambio.

En octubre tuvo una caída, luego algunos cambios en la adaptabilidad de la moto, y comenzó a trabajar fuerte físicamente en enero y febrero, con la idea de volver a entrenar en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, a las órdenes del preparador físico Juan Manquecheo.

“Todas las pruebas que hicimos, el resultado lo vimos en la carrera de Rada Tilly, que fue muy bueno. Pese a dos años que no corría las sensaciones fueron buenas, tomamos registro de mi rendimiento, cuánto aguante, qué me falta mejorar. Así que lo que queda de marzo y abril es trabajar en esos puntos débiles que están para mejorar, para rendir al máximo en mayo”, aclaró.

El Campeonato Argentino consta de ocho fechas (abril a septiembre) y Leonardo Díaz planea competir desde la segunda fecha y estar presente en la mayor cantidad de carreras posibles, perdiéndose al momento solo el arranque, que será en abril en Victorica, La Pampa.

“Si bien la velocidad la puedo tener, el tema es aguantar esa velocidad durante el lapso de 25 minutos. Acá corrimos 15 minutos más dos vueltas, un total de 18 minutos, mientras que allá son 20 minutos más dos vueltas. El nivel de pilotos a nivel nacional es superior en todo sentido, así también las pistas son más exigentes, entonces si acá todavía me falta un poco, allá me faltará un poco más. Somos concientes de lo que nos falta, así que es trabajarlo a conciencia en estos meses; tenemos buen tiempo para llegar a mayo y estar entre los primeros cinco por lo menos”, describió Leo Díaz, quien además tiene una escuela de pilotos de motocross, entre los que destaca el joven con proyección nacional Santino Valdebenito.

“Agradecimientos a ustedes por estar presentes, a Hernán por sumarse en este nuevo año y a los demás que quieran estar y quieran sumar, abierto a todos para que podamos concretar esas competencias. Nos pueden encontrar en instagram como Ldzracing o Leodiaz9_ ”, sentenció.