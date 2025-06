Lexx, Nano DHC y 06Lotto, tres voces que marcan el ritmo en Comodoro

La escena urbana de Comodoro Rivadavia vive un momento de expansión gracias al trabajo y la pasión de una nueva camada de artistas que lleva los sonidos del trap, el reggaetón, el RKT y otros géneros a los barrios, los escenarios y las plataformas digitales.

Edgar Alexis Ojeda (Lexx), Kevin Ezequiel Villarroel (Nano DHC) y Gonzalo Iván Lugarani (06Lotto) son tres de esos nombres que, con historias distintas pero unidas por el amor a la música, le dan identidad a un movimiento que se abre camino en un territorio donde tradicionalmente predominaron otros estilos.

Autogestivos, versátiles y comprometidos con sus raíces, los tres artistas recorrieron un camino que incluye primeras grabaciones caseras, competencias de freestyle, colaboraciones internacionales y shows que reúnen a familiares, amigos y público de toda la ciudad.

Con distintos géneros como bandera y un mismo objetivo —dejar su huella en la cultura local y regional—, Lexx, Nano y Lotto cuentan cómo forjaron sus proyectos, cómo se conectaron entre sí y cuáles son los sueños que persiguen en esta nueva etapa de la música urbana patagónica.

LEXX: UN PIONERO DEL TRAP Y REGGEATON EN COMODORO

Edgar Alexis Ojeda, más conocido como Lexx, es uno de los nombres que empezó a abrirse camino en la escena urbana de Comodoro Rivadavia, un lugar donde los géneros predominantes suelen ser el rock, el metal y el folclore. Desde el barrio Moure y con tan solo 25 años, Lexx apuesta a posicionar el trap y el reggaetón como expresiones culturales que también cuentan lo que se vive en el sur del país.

Su historia musical comenzó en 2015, gracias a su primo DJ Santa, DJ y productor, que lo invitó a sumarse como cantante en un proyecto conjunto. Ese primer impulso lo llevó a probar suerte con el reggaetón, el estilo que por entonces más lo influenciaba. “Era lo que más escuchaba en ese momento. Me gustaban Daddy Yankee, Don Omar, Maluma. Por eso empecé por ahí”, cuenta el joven músico a El Patagónico.

Lexx debutó con dos temas propios: “Tu decisión” y “Te fuiste”, canciones que reflejaban ese primer intento de plasmar su identidad artística. Al principio, su música circulaba en forma amateur, sin grandes pretensiones, pero la necesidad de crecer lo llevó a profesionalizarse. “En 2017 empecé a buscar distribuidoras, subí mis canciones a Spotify, generé mi perfil y mi marca. Todo lo hice solo, de manera autogestiva”, afirma con orgullo.

Ese salto vino acompañado de un cambio en su sonido y en su nombre artístico. De Alex The Kingboy pasó a ser Lexx, y de allí en adelante incursionó en el trap, un género que lo sedujo por su fuerza y popularidad. Su primer tema profesional, “Fuma”, alcanzó 15 mil reproducciones en YouTube y fue el punto de partida de una nueva etapa. “El trap comercial me atrapó. Con ese tema empecé a sonar más y me animé a buscar nuevas conexiones”, señala.

La evolución de Lexx no se detuvo. En 2018 llegaron las primeras presentaciones en vivo, donde compartió escenario con referentes como Luchito SSJ, Neo Pistea y Dillom. “Quería que me escuche la mayor cantidad de gente posible. Armamos un show con bailarinas, DJ, pantallas, todo lo necesario para ofrecer un espectáculo profesional”, recuerda sobre aquellos momentos clave para su carrera.

Durante la pandemia, el artista encontró una oportunidad inesperada: establecer lazos con músicos de otros países. Así fue como surgieron colaboraciones con artistas de Estados Unidos, México y Costa Rica, ampliando el alcance de su propuesta y consolidando su perfil internacional.

En 2021, Lexx recibió un reconocimiento a nivel nacional al ser nominado a los Premios Gardel por el tema “Bailando”, una colaboración junto a Lean on The Beats, lo que representó un hito en su trayectoria.

Hoy, Lexx trabaja en su proyecto más ambicioso: un álbum completo de trap con 15 canciones, donde participarán artistas invitados de distintos lugares. Con ocho temas ya listos, su enfoque está puesto en planificar una estrategia de marketing que le permita trascender las fronteras de Comodoro. “Estudié marketing y quiero que el disco tenga la llegada que merece. Mi meta es que se escuche en todos lados”, asegura.

El camino de Lexx es el de un artista que busca innovar y dejar huella en un género que todavía está en crecimiento en la región. Con una visión clara y un trabajo constante, se perfila como una de las voces que marcan el ritmo del trap patagónico.

NANO DHC, EL ARTISTA POLIFACETICO QUE LLEVA LA ESENCIA DE COMODORO EN SU MUSICA

Kevin Ezequiel Villarroel, conocido como Nano DHC, es un artista que supo recorrer distintos géneros y escenarios desde muy chico. Su vínculo con la música comenzó en el seno de su familia: su padre, Omar “El Romántico”, fue su primer referente y con quien compartió sus primeras presentaciones. “Desde los siete años me subía a los escenarios con él, cantando música del recuerdo y romántica”, recuerda Nano sobre aquellos inicios que lo formaron como intérprete.

Con el paso del tiempo, su pasión por la música fue tomando nuevos caminos. En su adolescencia, influenciado por artistas como Porta y por la película “8 Mile”, se volcó al rap y al freestyle. En 2012 se sumergió de lleno en las batallas, donde se hizo un nombre propio en el circuito patagónico y llegó a medirse con referentes nacionales e internacionales como Dtoke, Papo, Kaiser y Estigma. “Siempre competí con un objetivo en la cabeza, con alguien a quien quería enfrentarme. Eso me motivaba y me ayudaba a dar lo mejor”, confiesa sobre esa etapa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nano dhc (@nano_dhc)

Nano también incursionó en la música grabada, aunque con un ritmo diferente. Su primer tema, “Pateando la realidad”, vio la luz en 2018 y marcó su ingreso en el trap. Luego llegaron composiciones como “Reflexiones”, un tema cargado de emociones personales que, aunque fue bien recibido en vivo, decidió dar de baja por ser demasiado íntimo. “Ahora me arrepiento de haberlo borrado. Era un tema hermoso”, admite a El Patagónico.

Embed @nanitodhc que hablen los bobitos que sienten la presión, nosotros seguimos en la lucha ellos buscan atención ♬ sonido original - nano_dhc

En 2020, tras una viralización por una batalla frente a un campeón bonaerense, Nano ganó visibilidad en redes y medios del freestyle. Sin embargo, la pandemia interrumpió su ritmo y lo llevó a una pausa que se extendió hasta 2024, cuando volvió a motivarse gracias al apoyo de Lexx, con quien no solo compartió escenarios, sino también proyectos musicales. “El primer día que nos juntamos, ya de madrugada, hicimos un tema a puro freestyle. Eso me devolvió las ganas de hacer música”, cuenta.

Nano es un artista versátil: transita el trap, el RKT, el rock, el romántico, y hasta la música religiosa, ya que ha cantado en la catedral y en cantatas comunitarias. “No tengo un género fijo. Ahora quiero enfocarme en el RKT, sacar varios temas y armar shows, pero sigo disfrutando cantar de todo: desde Leo Mattioli hasta lo que suene en el barrio”, explica. Sus últimos videoclips, grabados en escenarios emblemáticos de los barrios San Cayetano y Quirno Costa, reflejan esa conexión con su gente y sus raíces.

Embed

De cara al futuro, Nano DHC proyecta seguir componiendo y competir en eventos clave que le permitan seguir creciendo en el circuito. “Siempre estoy listo para los eventos grandes. Quiero que la música y las batallas sigan siendo parte de mi camino”, afirma el joven artista, que desde el barrio Isidro Quiroga lleva la bandera de un estilo auténtico y cargado de identidad.

LOTTO, UN ARTISTA QUE COMBINA TRAP, NEW JAZZ Y DRUM & BASS PARA CONTAR SU HISTORIA

Gonzalo Iván Lugarani, más conocido como 06Lotto, es uno de los jóvenes talentos emergentes de Comodoro Rivadavia que logró transformar su pasión por la música en un camino de autogestión y crecimiento constante. Desde el barrio Cerro Solo, Lotto encontró en el arte una forma de superar dificultades personales y construir una identidad propia.

Su primer acercamiento al mundo musical fue casi casual: de niño, quedó impactado al ver a un guitarrista callejero durante unas vacaciones. “Pensé que no podía ser tan difícil tocar la guitarra. Cuando lo intenté, me di cuenta de que sí lo era, pero igual empecé a aprender”, recuerda en comunicación con El Patagónico. Además, durante los viajes en auto con su familia, la música siempre estuvo presente: sus padres solían poner bandas como Linkin Park y Metallica, por lo que el rock fue el primer género que lo marcó. Con el tiempo, la influencia de sus hermanos lo acercó al rap y al trap, géneros que lo atraparon definitivamente y despertaron su interés por las batallas de freestyle.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ' (@06.lotto)

Durante la secundaria, en los recreos y el patio de su escuela, conoció el rap y el freestyle. Allí, entre batallas y rimas improvisadas, surgió su apodo: un compañero, “El Chimpa”, lo bautizó Lotto, y el nombre lo acompaña desde entonces.

La pandemia fue un punto de inflexión en su camino artístico. Sin posibilidad de compartir con otros y con mucho tiempo en casa, se dedicó a aprender producción musical. Así nació ProdbyLotto, su canal como beatmaker. Desde allí empezó a vender instrumentales a artistas de todo el continente. “Un día me pregunté: si ya sé producir, ¿por qué no hacer mis propias canciones?”, dice. Así fue como en su cumpleaños lanzó “Will Ring”, su primer tema, dando inicio a su carrera como solista. Dejando su marca pactada desde el comienzo "Lotto Esta Puesto Pa' Ésto".

Embed

Su trabajo fue ganando reconocimiento y pronto Lotto pasó de los estudios caseros a los escenarios. Organizó sus primeros shows con apoyo municipal y disfrutó de esa experiencia única: “Lo que más me apasiona de la música es cantar en vivo y compartir con el público lo que siento”, resalta en comunicación con El Patagónico. A partir de esas presentaciones, comenzó a tejer vínculos con otros artistas locales como Lexx y Nano DHC, con quienes formó un círculo creativo que sigue generando proyectos conjuntos.

En 2023 Lotto publicó su primer álbum, Sigo yo cayendo, una obra profundamente personal de cinco canciones que exploran su historia, desde la niñez hasta el presente, con momentos de introspección y superación. “Si mi yo de niño estuviera frente a mí, le diría que muchas cosas van a pasar, pero que hay que seguir intentándolo”, reflexiona Lotto sobre el mensaje de su música. Además, destaca que en cada tema que crea mantiene una pauta personal: “El otro está puesto para esto y el otro está puesto para esto”, una consigna que guía sus composiciones y que refuerza el sentido que busca dar a su obra.

Embed

Hoy, con 18 años, Lotto sigue sumando fechas en vivo y prepara nuevos lanzamientos. El tema No Existía verá la luz el 30 de junio, mientras que Lost será presentado durante el mes de julio. Su estilo, ecléctico y en constante evolución, abarca géneros como trap melódico, plug, new jazz y drum & bass, y busca siempre sorprender al público. Con decenas de proyectos en el tintero, Lotto se proyecta como un artista versátil y comprometido, decidido a dejar huella en la escena urbana de la Patagonia.

UNA GENERACION QUE SE ABRE CAMINO CON IDENTIDAD, BARRIO Y AUTOGESTION

Las trayectorias de Lexx, Nano DHC y 06Lotto reflejan el crecimiento de una escena urbana que se abre paso en Comodoro Rivadavia con identidad, esfuerzo y originalidad. Desde distintos barrios y con estilos que van del trap al reggaetón, el freestyle, el RKT y el drum & bass, los tres artistas lograron construir un movimiento auténtico que combina la autogestión, la colaboración y el compromiso con sus raíces.

En un contexto donde la música urbana aún pelea por su lugar en la región, ellos apuestan por seguir creando, compartiendo y llevando sus sonidos a nuevos públicos. Ya sea desde un escenario, en una batalla de freestyle o en el estudio, Lexx, Nano DHC y Lotto marcan un camino que inspira y abre puertas a otros jóvenes que sueñan con transformar sus vivencias en canciones.