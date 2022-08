Leyendeker, sobre la brutal patada a Zeballos: "Le pido disculpas"

A tan sólo cinco minutos del arranque del partido entre Boca y Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina, Exequiel Zeballos recibió una descalificadora patada de Milton Leyendeker que obligó a Hugo Benjamín Ibarra a retirar al Changuito del verde césped. Tras el duelo, el zaguero del conjunto de Casares enfrentó los micrófonos y le pidió disculpas públicas a la promesa de la entidad de la Ribera.

¿Qué dijo Leyendeker sobre la brutal patada a Zeballos en Boca - Agropecuario, por Copa Argentina?

“No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él", comenzó explicó el defensor, quien luego continuó manifestando: "Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle.”

“En la cancha pienso que con la amarilla esta bien y cuando me llama el árbitro me sorprendo por la roja por qué no hay VAR, no hay nada, pero cuando fui al vestuario y vi la jugada es una patada fuerte, pero no le quise pegar en ningún momento”, desglosó Leyendeker sobre su visión de lo sucedido.

Y reiteró: “Yo juego al límite siempre, voy firme a la pelota y de hecho es mi primera expulsión de toda mi carrera. En ningún momento le quiero pegar, yo quiero ir a la pelota y la quiero tirar afuera. En ningún momento quise marcar territorio ni nada por el estilo. Le pido mil disculpas porque los saco de la cancha y espero que no tenga nada”.

Luego, comentó que se acercó al vestuario azul y oro en busca de Zeballos: “Estoy viendo de conseguir el número para escribirle. De hecho fui al vestuario, me hicieron pasar, pero él no estaba… hablé con el Pipa (Benedetto) y le pedí disculpas para que se lo transmita a él. Si consigo el número le voy a escribir un mensaje y espero que no tenga nada", y finalizó: “El Pipa me agradeció por ir a dar la cara y a pedir disculpas, me dijo que él le iba a decir”.

"FUI AL VESTUARIO PARA PEDIRLE DISCULPAS Y NO ESTABA: SE LAS PEDÍ A LOS COMPAÑEROS. LE PIDO DISCULPAS PÚBLICAMENTE" declaró Milton Leyendeker en #SportsCenter sobre la jugada con Zeballos. pic.twitter.com/Wd0FocDFF9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2022

Así fue la brutal patada de Leyendeker a Zeballos, por Copa Argentina

La jugada desafortunada fue durante un intento de desborde del Changuito por la banda izquierda. Fue entonces cuando el central del equipo de Carlos Casares le cruzó fuertemente. En primer instancia, el árbitro Maximiliano Ramírez le sacó la tarjeta amarilla, pero decidió expulsarlo a instancias de sus asistentes.

En cuanto a Zeballos, la patada lo sacó del partido y minutos más tarde, se pudo ver al joven jugador del Xeneize en el banco de los suplentes llorando, siendo atendido por los médicos del plantel.