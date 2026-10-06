Liberaron a la mujer acusada de hacerse pasar por psicóloga

La investigación se inició tras una denuncia del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. La mujer, de 37 años, había sido detenida en Gonnet y ahora continuará el proceso en libertad mientras la Justicia analiza el alcance de su formación terciaria.

Una mujer de 37 años que había sido detenida en Gonnet, La Plata, acusada de ejercer como psicóloga sin contar con título universitario habilitante, fue liberada en las últimas horas y continuará a disposición de la Justicia.

La causa se inició en junio, luego de una presentación realizada por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires. La situación salió a la luz cuando la madre de una menor presentó un certificado en una institución educativa y se detectaron irregularidades en las credenciales de quien lo había firmado.

A partir de la investigación, personal de la DDI La Plata realizó dos allanamientos y secuestró diplomas, sellos, credenciales, teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados en el expediente.

Según la acusación, la mujer promocionaba sus servicios en redes sociales y ofrecía distintos tipos de terapia por valores que iban de los 20.000 a los 30.000 pesos por sesión. Las verificaciones realizadas determinaron que no figuraba como licenciada en Psicología ni inscripta en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud.

La mujer fue aprehendida cuando se presentó en uno de los lugares que estaba siendo allanado para averiguar los motivos del operativo. En ese momento también le secuestraron dos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga a su nombre.

La defensa sostiene que tenía formación terciaria

El caso tiene además un punto de discusión respecto de las incumbencias profesionales. La defensa sostiene que la imputada cursó una carrera terciaria y obtuvo el título de psicóloga social clínica, por lo que aseguran que nunca se presentó como licenciada universitaria.

Los abogados plantean que existe una discusión más amplia entre la institución terciaria donde estudió y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata respecto del alcance de esos títulos y de las tareas que pueden desarrollar quienes poseen ese tipo de formación.

La investigación continuará ahora con la mujer en libertad, mientras la Justicia deberá determinar si hubo ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de documentación u otras conductas eventualmente delictivas.