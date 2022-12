Liberman salió a "aclarar" sus comentarios contra la Selección y le respondieron duramente

El periodista Martín Liberman es famoso por sus duras críticas al seleccionado argentino y a Lionel Messi en particular. En las últimas horas salió a realizar aclaraciones, pero ex deportistas le respondieron con dureza.

Martín Liberman subió un video donde intenta explicar que sus críticas a Lionel Messi y Scaloni, en realidad fueron fake news y distintos deportistas salieron a cruzarlo.

"Por estas horas muchos, pretendiendo hasta darme clases de cómo hacer mi trabajo. No se en dónde han estudiado, dónde se han formado, quién les enseñó. 'No, el periodista está solamente para informar', yo la verdad que no entiendo de dónde han sacado eso. ¿Quién les dijo eso?", se lo escucha decir al periodista deportivo en un fragmento del video que subió a YouTube y que compartió en sus redes sociales, llamado: "PRUEBAS IRREFUTABLES DE MI VERDADERO PENSAMIENTO SOBRE MESSI Y SCALONI QUE DESTRUYEN LAS FAKE NEWS".

https://twitter.com/libermanmartin/status/1606433342169169920 Toda mi verdad sobre la selección, Messi, Scaloni, etc

Ojalá puedan verlo y luego sacar sus conclusiones. Saludos a todos y feliz navidad!https://t.co/3FlIShvWX2 pic.twitter.com/rSpPvf3g6J — Martin Liberman (@libermanmartin) December 23, 2022

En esos 42 minutos Liberman intenta explicar sus críticas a la Scaloneta. Ante esto, uno de los primeros que reaccionó fue el campeón de MMA Emilicano Sordi, que escribió: "Te podés expresar como quieras y con toda libertad, pero tenés que atenerte a las consecuencias, las cuales creo que te afectan bastante, espero aprendas antes de hablar mierda de un deportista todo su trabajo y sacrificio que hay atrás. No saques el odio de tu fracaso como deportista".

En tanto, Maximiliano "Chanchi" Estevez sostuvo: "Esta bien Martín, pero con ese criterio donde jugaste o te formaste como futbolista para opinar del trabajo de otro, no te parece?", y ante la respuesta de otro usuario, el ex jugador de Racing señaló: "Hablo en base lo que dice en el vídeo y me dedique toda mi vida al fútbol y jugué profesionalmente y ni así me atrevería a tanto! ¡Saludos que digas bien!"

Otro que se despachó contra el periodista fue el golfista Emiliano Grillo, que manifestó: "Con el mayor de los respetos, Tenés toda la libertad de comunicar y expresar, pero bien tenés que saber que si hablas pestes vas a recibir lo mismo y el doble de vuelta, y te la vas a tener que bancar. Tenes título de periodista, pero una maestría en soberbia si no lo ves así".