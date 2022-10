Lilo, Lilo, Cocodrilo

C+/ CINE EN COMODORO

La familia Primm se muda a Nueva York y a su hijo Josh le cuesta adaptarse a su nuevo colegio y hacer nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre que en el ático de su nueva casa vive Lilo, un cocodrilo cantante al que le gusta darse baños, el caviar y la buena música. Los dos se convierten en mejores amigos, pero su malvado vecino el Sr. Grumps se convierte en una amenaza para Lilo, por lo que los Primm deberán aliarse con Héctor P. Valenti -el carismático dueño del cocodrilo- y así demostrar al mundo que la familia puede aparecer en los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor. La película incluye canciones originales que son interpretadas por sus protagonistas, Shawn Mendes, Javier Bardem y Constance Wu.

“Lo increíble de Lilo es que es como un sueño hecho realidad”, dice Will Speck, quien junto a su compañero creativo Josh Gordon dirigen esta nueva comedia musical. “Es la mascota que todos hemos deseado tener. Es el descubrimiento en nuestro ático que todos hemos querido tener”. Pero más allá de eso, es lo que Lilo representa. “Es un agente del cambio que llega y arregla las partes de tu vida que no acaban de funcionar”, añade Speck. “Trae alegría y pasión e introduce música en tu vida. La mejor versión de ti mismo sale a relucir cuando te apoyan incondicionalmente, y Lilo representa eso a la perfección, da igual su forma, origen o género”.

“Hay determinados proyectos que destacan por su originalidad, pero luego hay unos pocos que encima aspiran a hacer algo que no se ha hecho antes”, dice Hutch Parker, productor de la película. “No es una simple adaptación de un libro infantil, ni la recreación de un personaje icónico, ni una película con música y coreografías originales, ni una película que mezcle a partes iguales acción real y animación por ordenador, ni un guion que pretenda ser real y cercano pero que también despierte la imaginación y fantasía. Es una combinación perfecta de todos estos elementos creados por unos profesionales que han hecho su mejor trabajo”.

Los libros de Lilo se convirtieron en un clásico desde su publicación hace más de 50 años y Speck y Gordon los han adorado desde niños. “Es una gran historia que está bien construida”, comenta Speck. “Lilo entra en la vida de muchas personas distintas. Una vez que has superado la intimidación y el hecho de que un cocodrilo se comunique como un humano, Lilo es capaz de generar un cambio permanente en tu vida”. “Hay algo especial en hacerte amigo de un animal que tiene la capacidad de comerte si piensa que has dicho algo incorrecto”, dice el guionista Will Davies, que tras escribir el guion de “Cómo Entrenar a tu Dragón” sabe una cosa o dos sobre mascotas potencialmente letales. “Hay algo genial en el peligro que entraña una amistad así”.

CINE COLISEO (27 y 30 de octubre):

19:00 Hs. Lilo, Lilo, Cocodrilo (2D Dobl.)

CINE COLISEO (28, 29 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre):

19:00 Hs. Lilo, Lilo, Cocodrilo (2D Dobl.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (27 de octubre al 1 de noviembre):

19:30 Hs. Lilo, Lilo, Cocodrilo (2D Dobl.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (2 de noviembre):

19:30 Hs. Lilo, Lilo, Cocodrilo (2D Dobl.)

Género: Fantasía, comedia, musical

Origen: USA

Título original: Lyle, Lyle, Crocodile

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 46 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Josh Gordon, Will Speck

Guión: Will Davies en base a los libros de Bernard Waber

Producción: Josh Gordon, Hutch Parker, Will Speck

Música: Benj Pasek, Justin Paul

Fotografía: Javier Aguirresarobe

Montaje: Richard Pearson

Reparto:

Javier Bardem (Hector P. Valenti), Constance Wu (Sra. Primm), Shawn Mendes (Lilo -voz-), Scoot McNairy (Sr. Primm), Winslow Fegley (Josh Primm), Brett Gelman (Sr. Grumps)