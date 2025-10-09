El DT de la Selección Argentina de fútbol habló de cara al amistoso ante Venezuela a jugarse este viernes en Miami, Estados Unidos.

Lionel Scaloni: "la lista no se va a cerrar hasta el final"

En la antesala del primer partido amistoso que disputará la Selección Argentina de fútbol frente a su par de Venezuela, este vienres en el Hard Rock Stadium de Miami, el entrenador nacional, Lionel Scaloni, dialogó con los medios de comunicación.

El DT recordó al entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, por su deceso en la previa del amistoso y destacó que “deja un legado para el fútbol”.

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede es duro. Dejó una huella imborrable. Le mando un gran abrazo a toda su familia y seres queridos", expresó el entrenador.

Luego, el DT al partido que tendrá Argentina este viernes ante Venezuela, en el marco de un amistoso por doble fecha FIFA en Miami.

"Todavía no he decidido el equipo, lo haremos esta tarde en el último entrenamiento. Son partidos para probar diferentes alternativas y eso es lo que vamos a hacer".

Y al mismo tiempo despejó las dudas sobre el arquero. "Dibu (Martínez) está en condiciones para jugar".

"Debemos seguir jugando como un equipo. La lista no se va a cerrar hasta el final. Tenemos bastantes cupos ocupados, o hasta pasados de jugadores. Eso es lo bueno, tendrán que seguir ganándose un lugar", afirmó el técnico nacido en Pujato -Santa Fe- sobre la lista para la Copa del Mundo 2026.

Scaloni fue consultado sobre el presente de la Selección Sub 20, que de la mano de Diego Placente, accedió a los cuartos de final del Mundial que se desarrolla en Chile.

"Está bueno ver el desarrollo de los jugadores del Sub 20, estamos contentos con todos. Seguramente tendrán la posibilidad de jugar con la Mayor porque tienen el nivel para hacerlo".

Con respecto a cómo ver a Angel Di María en el fútbol argentino, Scaloni afirmó: "Angel (Di María) jerarquiza al fútbol argentino. Él ha cerrado su etapa en la Selección de una manera maravillosa. Se merece todo lo que le está pasando, lo queremos mucho".

También se refirió sobre el delantero Julián Alvarez, de gran presente en el Atlético de Madrid.

“Es un chico bastante regular en su rendimiento, más allá de hacer o no goles. Es un jugador de equipo, que todo entrenador quiere. No sorprende su inicio y todavía puede dar mucho más”, sostuvo.

Argentina jugará este viernes desde las 21 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de TyC Sports y Telefe.