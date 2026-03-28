Llenar el tanque pasó de 80.400 a más de 92 mil pesos

Las estaciones de servicio reflejan una nueva suba en naftas y gasoil. En menos de tres semanas, el incremento ronda el 15% y supera las previsiones oficiales.

Un nuevo incremento en el precio de los combustibles se registró en las últimas horas y ya se refleja en las estaciones de servicio de Comodoro Rivadavia. La actualización marca una nueva suba consecutiva que impacta tanto en las naftas como en el gasoil.

De acuerdo con lo observado en los surtidores de la ciudad, los precios actuales se ubican en $1.852 para la nafta Súper y $2.054 para la Infinia. En el caso del gasoil, el Diesel 500 alcanza los $2.173, mientras que el Infinia Diesel llegó a $2.304 por litro.

El impacto de este ajuste se evidencia con claridad en el costo de una carga habitual. El pasado 10 de marzo, llenar un tanque de 50 litros costaba alrededor de $80.400, mientras que hoy esa misma carga asciende a $92.600, lo que representa un incremento cercano al 15% en menos de tres semanas.

Este porcentaje supera lo que había sido anticipado por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien había señalado que los aumentos proyectados serían de hasta un 10% como máximo. Sin embargo, la suba actual excede esas previsiones y genera preocupación entre automovilistas y sectores que dependen del transporte.

El nuevo ajuste se suma a una serie de incrementos registrados en lo que va del mes, con impacto directo en los costos cotidianos y en toda la cadena de abastecimiento.