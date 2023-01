Lleva 20 años de novio con Claudia y no conoce a Dalma y Gianinna

Jorge Taiana conoció a la ex de Diego Maradona hace dos décadas y desde entonces comparten casi toda su vida, pero en su relación no hay lugar para las hijas de uno de los dos argentinos más grandes de la historia del fútbol.

Hace dos décadas que están juntos, sin embargo Claudia Villafañe y su novio Jorge Taiana tienen una relación muy especial donde priman el bajo perfil y la más absoluta intimidad. Al punto de que él no conoce a Dalma y Gianinna, las hijas de la "Tata" con Diego Maradona.

Claudia y Jorge se conocieron hace 20 años, cuando él era parte del elenco de Pijamas, la obra de la que ella era productora. El inicio del romance fue a fuego lento porque él se considera un romántico al que le gusta hacer las cosas con tiempo, según confesó en el móvil que le brindó a LAM para promocionar El Juguete Arlterado, su obra en la temporada marplatense.

En una divertida charla con Ángel de Brito, el actor dijo sobre su relación que "nunca hablé y no me gusta hacer pública mi vida privada porque no tengo nada para decir. Las veces que por ahí hablé es porque tengo algo para decir o para invitar a la gente al teatro".

De Brito le preguntó si a Claudia le iba a molestar verlo hablar de su relación. "Me cierra la puerta con candado y duermo en la calle, olvidate", respondió divertido Taiana. Sin embargo, él tiene a donde ir si Villafañe no lo deja entrar en su casa.

"Yo soy un tipo que siempre vivió solo. Nunca conviví con las parejas que tuve. Y con el correr de los años me he dado cuenta de que la mejor manera de sostener una pareja es cada uno en su casa... Con Claudia nunca nos planteamos convivir", explicó. Y luego aclaró otra cosa que la pareja nunca se planteó.

Fue cuando el conductor de LAM quiso que le confirmara algo que no podía creer. "Yo tengo mucha relación con Dalma, la quiero mucho y cada vez que viene al programa, le pregunto: '¿Lo conociste a Taiana?'. Ella me sigue diciendo que no, cosa que yo no le creo. ¿Cómo no se conocen?", quiso saber de Britto.

"Son decisiones de vida. A veces, uno decide no involucrarse. Se dio naturalmente eso de no involucrarme con su familia. Quedó asentado así y los años transcurrieron... y todo funciona bien así", aclaró Taiana. Así, confirmó que no tienen vínculo "con sus hijas. Con otros familiares, sí", precisó el actor.