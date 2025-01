Lo detuvieron por exhibir una 9 mm por redes sociales

A QUIEN AMENAZA ? Esta tarde se viralizo un video de Julio Cesar Martinez , un vecino de Rio Turbio que vive en Río Gallegos y que hasta Diciembre Trabajaba en una cooperativa que lo dejo cesante por no ir a trabajar (según registros de asistencia). Este sujeto estuvo siempre acostumbrado a realizar la misma maniobra no trabajar y cobrar, realizando reclamos en las puertas de casa de Gobierno de forma prepotente para que se le pagase y bajo esa modalidad lograba su cometido. Hoy se le ve realizando en redes sociales amenazas con un arma de fuego valla a saber quien , con una impunidad inaudita y pocas veces vista. Se espera que la Justicia de Santa Cruz tome cartas en el asunto y ordene investigar este hecho hasta las últimas consecuencias para que la violencia no se apodere de nuestras ciudades