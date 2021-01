López: "La SCPL no puede pasar más de 24 horas sin distribuir agua potable"

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López, realizó declaraciones frente al corte de agua en la zona norte de la ciudad, por la avería del acueducto Arenal-Ciudadela. “La rotura es algo que puede ocurrir en esta época, pero lo que no puede pasar es que la gente se quede sin agua tantos días”, reclamó. En ese contexto, informó que desde el inicio de la interrupción el municipio está llevando camiones de agua potable a los barrios afectados. “No podemos permitir que ningún barrio de Comodoro se quede sin agua por más de 24 horas. La SCPL debe buscar la solución de manera urgente para que no vuelva a suceder”, expresó López, en relación a la situación en barrios de zona norte que están sin agua desde hace varios días "por una rotura no reparada a tiempo del acueducto Arenal-Ciudadela y porque no se activó el protocolo debido".En ese sentido, el funcionario municipal advirtió que “más allá de la rotura, tiene que haber un plan de contingencia que permita que no haya ningún barrio sin agua durante más de un día. Te puede pasar que se rompa un caño, pero ante esa situación debe haber un plan B”.

López se acercó al lugar el miércoles cuando se volvió a romper -por quinta vez- el acueducto en la zona de Castelli y desde la SCPL le informaron que el jueves se normalizaba el servicio, algo que no ocurrió hasta hoy sábado solo en algunos barrios.

En ese marco, Maximiliano López se solidarizó con los vecinos que padecen la falta de agua: “Cuando hay cortes programados, que es lo normal en el verano por la situación del sistema, se comunica y la gente ya sabe. Pero el acueducto de Castelli el miércoles se volvió a romper por quinta vez y cuando fui hasta el lugar me dijeron que quedaba resuelto el mismo miércoles la rotura y que el jueves normalizaban. Entonces no puede ser que hoy sábado sigan sin agua en Km.17, en algunas zonas de Ciudadela y de Km.8. Y nadie avisó”.

Por último, recordó que la repotenciación del acueducto ya está garantizada por el Gobierno nacional, pero que estos inconvenientes no guardan relación con esa obra: “Nosotros entendemos que el sistema está delicado y que hasta que no esté la repotenciación del acueducto no vamos a poder tener un servicio más normal, pero estos inconvenientes no tienen que ver con eso porque siempre se rompe el mismo caño en la zona de Castelli y ya hemos solicitado que cambien la traza para que no siga ocurriendo".

"Desde el municipio también estamos invirtiendo en la recuperación de acuíferos en zona norte para lograr más reservas. Desde el municipio se hacen cosas para colaborar, de hecho, ahora mandamos dos camiones a cargar agua potable para llevar a Km.17 y a otros lugares", agregó.