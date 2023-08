Los Ases Futsal y Lanús 'A' van por el título en la C-17

Los equipos de Los Ases Futsal y Lanús ’A’ jugarán este viernes por la noche la final revancha de la categoría C-17 correspondiente al torneo Apertura 2023 que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

El partido, que está previsto para las 22:40, se desarrollará en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón. En el juego de ida terminaron empatados 2-2. Renzo Saralegui anotó los dos goles para el ’Granate’, mientras que Bruno Vázquez marcó los tantos de Los Ases.

Previamente, se enfrentarán Huracán y La Super Económica por la semifinal de ida de la categoría C-07 (2015).

Por otra parte, este jueves continuó la definición en el mismo escenario de juego. Lanús Infantil derrotó 4-0 a Huracán por la semifinal de ida de la C-09 (2014), mientras que en el otro partido, Lanús ’A’ goleó 13-0 a Casino CR ’A’ y se clasificó para los cuartos de final de la C-15 (2008-09).

De ese modo, los cuartos quedaron definidos de la siguiente manera: Lanús ’A’ vs Chacarita Rojo; Luz y Fuerza vs La Super Económica ’B’; MyL Futsal vs Petroleros FS y La Super Económica ’A’ vs Juanes Motos FS.

Panorama

RAMA INFANTIL

C-09 (2014)

Semifinal ida

- Huracán 0 / Lanús Infantil 4 (Mateo Lincopil 2–Juanse Ruiz 2).

C-15 (2008/09)

8vos. de final

- Lanús “A”13 (Thiago Balcón 2–Lautaro Barría 2–Guerrero Renzo 3 -Agustín Hernández -Santino Sanzana 3 – Renzo Saralegui –Thiago Villar) / Casino CR “A” 0.

Programa - Gimnasio municipal 2

VIERNES

22:00 Huracán vs La Super Económica; C-07, 2015, semifinal ida.

22:40 Los Ases Futsal vs Lanús ’A’; C-17, 2006/07, final revancha.