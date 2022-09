Los colectivos no volverán a circular por las calles San Martín y Sarmiento. Así quedó establecido en la última sesión del Concejo Deliberante donde se aprobó por mayoría el proyecto de ley de reformulación del recorrido del transporte público.

Tal como informó El Patagónico, la ordenanza implica que el transporte público no utilice la calle principal del Centro de Comodoro Rivadavia, sino que se desplace hacia la avenida Hipólito Yrigoyen donde se construirá una parada de intercambio de pasajeros.

Justamente, este último punto fue una de las modificaciones que se realizó sobre el proyecto original. La concejala Viviana Navarro llamó a comisión durante la sesión para realizar cambios en el artículo 6. Esto implicó que quede redactado de la siguiente manera: “Establecer como prohibido estacionar en la colectora de la avenida Hipólito Yrigoyen desde calle Carlos Pellegrini hasta avenida Las Toninas lado par donde se establecerá la parada de todas las líneas y la futura terminal de intercambio de pasajeros”.

“SEGUIMOS CON PARCHES”

La iniciativa presentada por el municipio fue aprobada por 7 votos positivos, 3 negativos y 2 ausentes. El bloque de Juntos por el Cambio votó en contra por considerar que el proyecto no tuvo el tratamiento que se merecía en el Concejo.

“La verdad es que como quedó redactado el artículo 6 me doy cuenta que en la Costanera vamos a tener una terminal, todas las paradas y el carril de colectora deja de ser exclusivo para ser un carril de uso común entendiendo que estamos sobre la ruta nacional 3 y que por ahí pasan los camiones con cargas peligrosas. Sabiendo que, en el lugar, hay una estación de servicio, sabiendo que pasan camiones con combustible, sabiendo el tráfico que genera la ruta y sabiendo cómo se va a congestionar en las horas pico. Esto no facilita para nada el transporte. Esto ameritaba otro tipo de tratamiento”, cuestionó Tomás Buffa.

El edil radical criticó que no se analice el contrato con Patagonia Argentina y, a partir de eso, se piense en un servicio acorde a lo que pide la ciudadanía. “Nosotros debemos hacerlo más eficiente a este recurso y desalentar el transporte privado. Estamos improvisando soluciones que pueden perjudicarle la vida al ciudadano. Nos gustaría saber cómo van a ser las garitas que van a estar al lado del mar, cómo vamos a contener la cuestión climática de la gente y cómo vamos hacer para que el tráfico de ese lugar no se va más congestionado”, aseguró y destacó: “Los únicos beneficiarios es la prestadora de servicio y los únicos perjudicados son los usuarios”.

Quien le contestó fue Gustavo Reyes, del bloque Frente de Todos. “Me hubiera gustado que todo lo que dijo, lo hubiera dicho en la reunión de comisión en la que no estuvo porque estuvo haciendo declaraciones en los medios. Eso es lo que le gusta. Ahora, sentarse y proponer en la comisión, no lo hace. El genio del transporte público nos podría haber ilustrado a los que no entendemos nada. Sin embargo, prefirió hacer el raid mediático que hace todos los días”, sostuvo.

“La colectora a la que hace referencia, es lo suficientemente ancha para poder soportar colectivos y camiones porque no va haber estacionamientos. No entiende que no puede haber exclusividad porque hay una estación de servicio. No la ve. El que sale de la estación de servicio tiene que salir por colectora y va a poder salir mucho más cómodo porque no va haber estacionamiento en la mano derecha”, subrayó.

Y consideró: “trajimos al secretario de Gobierno (Maximiliano Sampaoli) y al subsecretario de Transporte (Adrián Rodrígues). Hicimos un plenario. Hace 15 días que está este proyecto. Seamos más serios, dejemos de hacer un raid mediático y trabajemos”.

IDAS Y VUELTAS

Buffa recogió el guante y celebró de manera irónica que Reyes “incorpore palabras nuevas a su vocabulario”. “Me sorprende que sea una virtud que un proyecto de esta magnitud esté hace 15 días en el Concejo. Me parece vergonzoso. Tuvimos un plenario hace 48 horas atrás donde nadie pudo detallar cuántos autos tenemos, qué frecuencia hace y qué horarios hacen los colectivos. Esa información no la quisieron poner a consideración”, retrucó.

“No solo que sostengo sobre todo lo dicho y todo el bloque estuvo presente. Se presentaron cuestiones y dudas. Se terminó diciendo que no era necesario que esto pase por el Concejo, sino que lo pasaron porque quieren dividir cargas. Yo no les respondo con circo, sino con hechos concretos. No sabemos cuántos colectivos, frecuencia y cuántos paran en hora pico porque no nos dijeron”, agregó.

Por su parte, Viviana Navarro, del Frente de Todos, destacó que el cambio de recorridos de los colectivos permitirá que la calle San Martín sea reparada. “Hemos escuchado los reclamos de la gente. La San Martín va a estar en obra y va a quedar hermosa como otras calles de la ciudad. Hay que hacer y el que hace siempre se equivoca. Pero sería conveniente que cuando se pase a cuarto intermedio de una comisión, no salgamos corriendo. Sería conveniente que nos quedemos a trabajar”, afirmó.