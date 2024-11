Los Juegos de Araucanía ingresan en etapa decisiva y Chubut sueña

Pasó el tercer día de competencias en los XXXI Juegos Binacionales de la Araucanía, que proseguirán hasta este viernes en la Región de Aysén, donde Chubut, sigue siendo protagonista.

Durante el día miércoles, en los deportes por equipo, comenzaron a cerrarse las fases regulares, de cara a los cruces que irán definiendo quienes pelearán por un podio, o una buena ubicación final.

FUTBOL A SEMIS

Desde la subsede de Punta Arenas, región de Magallanes, llegaron muy buenas noticias, ya que los representativos chubutenses de fútbol, en ambas ramas, accedieron a semifinales y pelearán por el podio.

El equipo femenino había cerrado la ronda regular el martes por la tarde, tras superar por 3-0 a Los Lagos y ganar el Grupo B. Con jornada de descanso el miércoles, este jueves jugará etapa de semifinales ante la región de La Araucanía, que se quedó con la zona A.

El duelo por un lugar en la final iniciará a las 9, en el Estadio Fiscal Antonio Rispoli Díaz.

Por otro lado, los varones que con el empate en la fecha final les alcanzaba para clasificar, superaron a Magallanes por 4-1 y aseguraron su lugar entre los mejores cuatro del torneo. Allí enfrentarán a La Pampa, ganador del grupo B. El partido se disputará a las 15.

POR EL PODIO

En Coyhaique, el equipo masculino de vóley logró el pase a semifinales luego de los dos triunfos obtenidos durante el miércoles. En primer turno superó con comodidad por 3-0 a

Tierra del Fuego, mientras que a la tarde hizo lo propio con Aysén, por 3-1. De este modo, los chubutenses fueron segundos en la Zona A y enfrentarán en semifinales a La Pampa, ganador del Grupo B. El duelo se disputará este jueves a las 17 en el Colegio San José.

No corrió con la misma suerte el elenco femenino de vóley. Pese al buen triunfo ante Ñuble por 3-0 durante la mañana, con el cual se cerró la primera ronda, no alcanzó para clasificar a la ronda campeonato. Sin embargo, no habrá tiempo para lamentos ya que el jueves las chicas comenzarán a jugar la ronda Estímulo, donde buscarán la mejor posición posible que sumen buenos puntos a la tabla general.

EL BASQUET NO PUDO

En Puerto Aysén los representativos chubutenses de básquet no pudieron lograr el objetivo de entrar entre los mejores cuatro.

El plantel chubutense masculino cerró la fase inicial con un buen triunfo ante Los Lagos por 52-48, pero no le alcanzó, ya que terminó tercero en la zona C y ahora deberá jugar la ronda Estímulo.

Por su parte el equipo femenino estuvo cerca pero no pudo. La derrota en el cierre de la fase regular ante Bío Bío por 44-32, esfumó las chances de clasificación a semifinales. No obstante, deberá esperar los posicionamientos finales de cada grupo para ver que rival tocará en el inicio de la ronda Estímulo, para buscar la mejor posición posible.

CRECE EL MEDALLERO

En Coyhaique el judo sumó dos nuevas medallas en el segundo día de desarrollo. En una actuación extraordinaria, Emiliano Benítez ganó todos sus combates en la categoría hasta 66 kilos y se quedó con la primera medalla de oro para Chubut en esta disciplina.

También hubo una muy destacada presentación de Melani Morales, quien había triunfado en todos sus combates hasta la final, en la cual no pudo superar a la rival de Los Lagos y se llevó una muy meritoria medalla plateada. El jueves, en femenino competirán Ariana Villegas (hasta 70 kg) y Arlet Rojas (hasta 78kg), mientras que en los varones lo harán Santiago Alfonso (81kg) y Thiago Hughes (-90kg).

En la pista del estadio Regional de Coyhaique pasó una nueva jornada de atletismo, donde Chubut sumó una nueva medalla de la mano de Santiago Vázquez, que terminó segundo en los 800 metros llanos. Además, se destacaron las actuaciones de Nimba

Laurent, que ganó la su serie de 100 metros con vallas, logrando la mejor marca y lo propio con Agustín Coronel, en los 200 metros llanos, prueba en la que ganó su serie con comodidad. Ambos correrán la final de dichas pruebas este jueves, siendo claros candidatos al podio.

En el natatorio de Puerto Aysén hubo otra buena producción chubutense, con varias medallas. Individualmente lograron oro Mateo Luna en 100 metros pecho y Giuliana Soria en 50 libres, mientras que Iara Roberts se colgó la medalla plateada en 100 pecho.

En el cierre de la jornada, volvieron a destacarse las postas chubutenses de 4x50 combinados, donde el equipo de varones logró el oro y el de mujeres la medalla de plata.

En la sumatoria general por rama, hasta el momento Chubut lidera la tabla femenina con 132 puntos, seguido de Santa Cruz (127) y Magallanes (109). Por su parte los varones están en cuarto lugar con 91 unidades. Primero está Río Negro (143), segundo Aysén (112) y tercero La Pampa (93).

Por último, el ciclismo tuvo jornada de descanso y retomará la actividad este jueves, con la prueba de contrarreloj individual. Hasta el momento, en la sumatoria de tiempos general, Chubut se encuentra en cuarto lugar de la rama femenina y sexto entre los varones.