Los obligaron a viajar sin poder comprar comida ni ir al baño

Ezequiel había viajado a Córdoba para ver a sus hijos debido al fallecimiento de la madre de los pequeños. En el ingreso a esa provincia le hicieron un test rápido de coronavirus y el resultado arrojó positivo. Una nueva prueba dio resultado “dudoso”. Relata que la policía no les permitió comprar comida ni agua ni tampoco ir al baño hasta llegar a Comodoro Rivadavia. Espera el resultado del hisopado y denunciará a las autoridades policiales.

El lunes, a las 8, Ezequiel recibió la noticia de que falleció la madre de sus hijos por lo que debía viajar de urgencia a Córdoba para buscar a los pequeños. En pocas horas tuvo que realizar todos los trámites pertinentes para salir de Chubut y preparar el viaje. Su esposa Norma lo acompañó para turnarse a la hora de manejar y tardar el menor tiempo posible. Ese mismo lunes salieron a las 17 para llegar a Córdoba a las 8 del martes.

En el ingreso a la provincia mediterránea le pidieron la muestra del hisopado, pero ninguno de los dos comodorenses tenía el certificado. Las autoridades policiales les hicieron un test rápido y el examen de Norma dio negativo. El primer test de Ezequiel dio positivo por lo que pidió un nuevo examen que dio como resultado “dudoso”. La policía cordobesa le exigió que se retirara y que regresara a Comodoro. “Ahí empezó el calvario. Me echaron de Córdoba y me dijeron que si no me iba, me iban a llevar preso y me iban a iniciar una causa”, aseguró Ezequiel.

El regreso comenzó después del mediodía del martes ya que estuvieron esperando el arribo de un equipo médico que nunca llegó, por lo que no pudo obtener la constancia de los dos testeos a los cuales fue sometido.

Ezequiel y Norma comenzaron la vuelta a Comodoro con una constante custodia policial. “Me apuraron durante todo el viaje. No me dejaron comprar agua ni comida en ningún momento. Estuvimos viajando todo el tiempo sin parar. En un momento se me cerraron los ojos y les dije que no daba más y paré el auto a un costado y dormí por tres horas en San Antonio”, graficó en diálogo con La Posta Radio.

“Desde que salí de Córdoba, en cada localidad que pasaba, me sacaron fotos, pero no me daban agua ni comida. No me querían aceptar la plata para comprar la comida, pero sí me la aceptaban para cargar nafta. Me decían que ellos no podían tocar nada, pero para pagar el combustible sí podían agarrar mi plata. ‘No tenemos ninguna obligación con ustedes’. Eso nos decían los policías”, denunció.

“No aguantábamos más. Mi señora se puso a llorar de la impotencia porque le pedimos ir al baño y nos dijeron ‘ahí tienen el campo. Hagan lo que quieran’”, subrayó.

CALVARIO Y DENUNCIA

Ezequiel narró que el calvario siguió hasta llegar a Trelew donde le dieron dos botellas de agua. “Hicimos más de 1400 kilómetros sin ir al baño y sin agua ni comida”, criticó.

En la localidad valletana, el trato fue otro. Ya no hubo custodia policial y en el módulo norte nadie sabía que arribaba a Comodoro Rivadavia. “En Trelew nos largaron solos y me dijeron ‘vos dale nomás hasta Garayalde y el módulo norte (de Comodoro) que allá todos saben que vas en camino''', afirmó.

Para su sorpresa en Garayalde no había nadie esperándolos como tampoco en el módulo norte por lo que él mismo les dio aviso a las autoridades. “Me dijeron que no sabían nada que yo llegaba, pero yo avisé porque no quiero contagiar a nadie si es que tengo coronavirus. Recién el miércoles a las 6, pude llegar a Comodoro”, subrayó.

Ezequiel sostuvo que decidió hacer público su caso por el maltrato policial y para que las autoridades sanitarias le realicen el hisopado. “A partir de que di a conocer mi caso, me llamaron y me hicieron el test. Ahora estamos esperando el resultado”, aseveró.

Lo cierto es que dependiendo del resultado sabrá si podrá volver a ver sus hijos. “Aunque tenga que cumplir la cuarentena tengo que viajar a Córdoba, pero antes de eso veré cómo haré la denuncia contra el maltrato que tuve porque fue un acoso permanente porque la policía me llamaba cada 5 minutos aun sabiendo que tenía un patrullero atrás”, aseguró.