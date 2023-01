"Los ritos de iniciación son situaciones que pasan constantemente"

"Muchos años atrás, acá en Neuquén tuvimos el caso de un chico que en un ritual de iniciación en un club de Remo lo quemaron con un fierro caliente en la cola y lo ocultó por unos días hasta que no aguantó más el dolor y recién ahí tuvo intervención de la familia", contó Cerda, y agregó que "hay un montón de situaciones que no han llegado a tomar notoriedad porque no se han denunciado".

El director del área que depende de la Subsecretaría de las Mujeres de Neuquén indicó que "nosotros lo que tratamos siempre en los talleres es llevarlo a lo cotidiano, a situaciones que vienen transmitiéndose de generaciones en generaciones y que los varones de alguna forma nos tenemos que sentar y empezar a debatir".

"Nos cuesta muchísimo, es una problemática que nos cuesta interiorizarla como algo nuestro", reconoció, pero aseguró que los hechos ocurridos "van a abrir una puerta para poder debatir más profundamente estos problemas estructurales".

Cerda señaló que se pondrán en contacto con la empresa y manifestó su deseo de que "más allá de lo que viene haciendo el Estado, cada empresa incorpore perspectiva de género, que tenga un sector, un espacio donde se pueda debatir como una política pública, como una política empresarial".