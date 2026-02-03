Los tres árbitros sobrevivientes permanecen en terapia intensiva

Con pronóstico reservado, los sobrevivientes permanecen internados en la UTI del Hospital de Caleta Olivia.

Cristian Rubiano, Yasu Muñoz y Diego Pereyra retornaban hacia su localidad de origen, Santa Rosa (La Pampa), procedentes de Río Gallegos a bordo de una camioneta Ford Ranger. Eran tres de los cuatro árbitros que el domingo dirigieron la primera final del Torneo Argentino que empataron 2 a 2 Boxing Club y La Amistad de Cipolletti, Río Negro.

El vehículo protagonizó un impresionante vuelco en la curva en descenso en la zona del Cañadón Minerales, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, motivando la muerte instantánea de Emanuel Leguizamón, de 24 años.

A las 13:00 de este lunes, la dirección del nosocomio público dio a conocer de manera oficial el segundo parte médico sobre el estado de los heridos, el cual se reproduce textualmente a continuación.

“El Hospital Zonal de Caleta Olivia informa, en relación con el siniestro vial ocurrido el día de ayer sobre la Ruta Nacional N° 3, en la zona de Cañadón Minerales, que las tres personas adultas que permanecen internadas continúan recibiendo atención médica en este centro asistencial.

“Los pacientes se encuentran hospitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo monitoreo permanente y con seguimiento clínico continuo por parte de los equipos de salud. Su evolución es evaluada de manera constante, de acuerdo con la complejidad de las lesiones sufridas.

“Desde la institución se reitera el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y se destaca nuevamente el trabajo coordinado de los servicios de emergencia y de los equipos asistenciales.

“Por respeto a la confidencialidad de los pacientes y de sus entornos familiares, no se brindarán datos personales ni precisiones clínicas. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”.