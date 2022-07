Lucas Bastida en Inglaterra para Josh Kelly: "vine a ganar"  

La gran oportunidad llegó. El campeón sudamericano mediano, el ascendente marplatense Lucas “El Tornado” Bastida, se enfrentará al olímpico inglés Josh “Pretty Boy” Kelly, en disputa del título internacional superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encuentra vacante.

Será en el combate estelar de la velada que se desarrollará este sábado, 30 de julio, en el Vertu Motors Arena de Newcastle, Inglaterra, en una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 17 para Argentina y toda América en su ciclo Boxeo de Primera.

En el mejor momento de su carrera, Bastida (18-1-1, 10 KOs), actual N° 1 del ránking argentino mediano, que lleva cinco defensas del cetro que conquistó el 11 de enero de 2020 al fulminar a Gonzalo Chaparro en el primer round en su Mar del Plata natal, llega de retenerlo el pasado 20 de mayo al fulminar al boliviano Luis Rivero en el segundo. Ahora, tendrá su esperado estreno internacional frente a Kelly (11-1-1, 7 KOs), olímpico en Río de Janeiro 2016, que como profesional ya ha sido monarca internacional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Imperio Británico (Commonwealth) de los welters, venciendo a importantes nombres, y viene del 17 de junio último despachar al húngaro Peter Kramer por nocaut técnico en el cuarto.

“Estoy muy feliz de estar aquí, para la primera gran pelea de mi vida. Llego de la mejor forma, con un entrenamiento muy intenso y a consciencia, y con el objetivo demostrar para qué estoy, que es no solo ganar, sino dar un gran espectáculo. Vine por la victoria”, señaló Bastida, quien arribó en la mañana del martes a Newcastle, en una delegación comandada por su promotor y manager, Mario Margossian, y sus entrenadores Fernando Sosa y Carlos Olivera -ambos ex campeones argentinos-, junto al periodista Guillermo Favale.

Luego de algunas presentaciones truncas en el exterior, “El Tornado” subirá al cuadrilátero en el momento más sólido de su campaña. Con 25 años, el marplatense, vencedor de Sergio Paysse, Cristian Zárate y Ezequiel Romero, tras conquistar el cetro sudamericano al fulminar a Chaparro en el primer asalto, fue por más. Dominó a Marcelo Bzowski, y lo retuvo sobre Sergio López en un round, Germán Peralta en tres, José Villalobos, e igualando ante Juan Taborda en la unificación con el cetro latino OMB. Sin embargo, tras deshacerse de Rivero en dos capítulos en defensa de su corona en Pablo Nogués, Buenos Aires, se presentará en su categoría natural, como son los 69,853 kg. -154 lbs.-., a la máxima cita de su prometedora carrera.

Enfrente estará un sólido oponente como Kelly. Nacido en Sunderland, a menos de 25 km. de Newcastle, “Pretty Boy” hará claramente de local. Tres años mayor, luego de llegar a segunda ronda en los Juegos Olímpicos de 2016, donde cayó con el kazajo Daniyar Yeleussinov -quien luego obtuvo el oro-, enhebró una saliente carrera en el campo rentado. En apenas su sexta pelea, el 31 de marzo de 2018, venció al excampeón mundial mexicano Carlos Molina en fallo unánime y se alzó con el cinturón internacional welter AMB. Tras ello, noqueó al australiano Kris George en el séptimo -agregando la faja Commonwealth-, al argentino Walter Castillo en uno, dominó al polaco Przemyslaw Runowski, e igualó con el estadounidense Ray Robinson, en su debut en Estados Unidos, nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Luego de doblegar al nicaragüense Wiston Campos -también en Estados Unidos-, el 20 de febrero de 2021 cedió su invicto a manos del ex campeón mundial ruso David Avanesyan, por el cinto europeo welter en Liverpool. A partir de ello, subió a superwelter y luego de acabar con Kramer, irá por Bastida.

LA SENSACIONES DE LUCAS BASTIDA

“Estoy muy feliz de estar acá, y muy motivado. No veo la hora de subir al ring”, inició el marplatense, quien continuó: “Llego con la mejor preparación de mi carrera. Tuve todo lo que tenía que tener, no me faltó nada. Hicimos todo lo que había que hacer. Estoy muy tranquilo por todo el trabajo que realizado”.

“Le agradezco mucho a Mario Margossian por conseguir esta pelea. Creo que de todas las chances que se venían mencionando, ésta es la más indicada. Quería un reto así, y lo consiguió. Y estoy listo”, consideró.

También tuvo consideraciones sobre su rival. “Kelly es un muy buen boxeador, muy ordenado y técnicamente destacado. Lo hemos estudiado mucho con el equipo. Se mueve bien, tiene importante pasado amateur y el plus de pelear en casa. Pero jamás se enfrentó a un rival como yo. Tengo que hacer pesar mi fortaleza y llevar la pelea a una guerra. A eso viene. A ganar”, insistió.

LA MIRADA DE SU ENTRENADOR, FERNANDO SOSA

“Lucas se encuentra muy bien. La preparación fue ideal. Desde hace rato que veníamos entrenando para un desafío internacional, y le llega en el momento ideal. Se encuentra maduro, sólido, y preparado. Hizo guanteos muy exigentes, con sparrings de toda clase”, informó Fernando Sosa, quien fuera campeón argentino pluma y figura del boxeo nacional en la década del ’80, y que comanda la esquina del “Tornado” junto a su compañero Carlos Olivera, que fuera monarca nacional superpluma.

LA PALABRA DE MARIO MARGOSSIAN

“Estamos muy felices por el desafío que tenemos enfrente. Lucas llega en gran forma. Es muy profesional y se entrenó como corresponde. Además, tuvo el tiempo necesario para hacerlo. Sabemos que es un combate muy difícil, pero confiamos íntegramente en sus condiciones. Pocas veces se da tanto que un boxeador, además de tener un nivel destacado y ser muy profesional, es tan buena persona e inteligente como es Lucas. Él conjuga todo eso. Y sabemos que es un plus”, consideró Mario Margossian.

Se trata de un encuentro fundamental para ambos. El local llega con un gran paso amateur, y como profesional -mayormente peleando en peso welter-, es uno de los jóvenes púgiles más populares del país, que supo convocar un millón de televidentes en su última actuación. En tanto el marplatense viene con la solidez de su pegada en categorías mayores, pero a lo que será su estreno internacional, luego de un resonante andar en el último tiempo. Quien consiga el triunfo, ingresará a altas posiciones de los rankings mundiales.