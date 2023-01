Luciano Cabral metió un gol tras estar preso cinco años por homicidio

El jugador surgido de la Comisión de Actividades Infantiles, Luciano Cabral, fue condenado por un asesinato que ocurrió en la madrugada de año nuevo de 2017. El por entonces jugador de Atlético Paranaense de Brasil se entregó a la Justicia tres días después (el 4 enero). El club de Curitiba, que estudiaba comprar su pase en un millón y medio de dólares, terminó rescindiéndole el contrato tras el pedido de captura.

El jugador fue condenado por el asesinato de Joan Villegas, quien fuera hallado sin vida con una fractura de cráneo tras una pelea callejera originada en la localidad de General Alvear (Mendoza).

Luciano reconoció que tuvo una pelea con Villegas antes de que lo mataran a golpes, pero negó haber cometido el crimen. La Cámara Primera del Crimen de San Rafael lo consideró “coautor del homicidio simple” y lo condenó a 9 años y medio de cárcel en junio de 2018.

VUELTA AL FUTBOL PROFESIONAL Y GOL

Luciano Cabral tuvo que esperar seis años para poder volver a marcar un gol. El volante convirtió un tanto en el partido entre Coquimbo Unido y Palestino por la segunda fecha del Torneo de Primera División de Chile.

“Es mi gran deseo. Poder revivir nuevas cosas en un país que me ha dado mucho cariño y afecto, cosas que no encontré en Argentina”, había sostenido en su llegada a Chile.

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/1619360895293091842 ¡Los "Piratas" golpearon primero!



Coquimbo abrió la cuenta con un golazo de Cabral a los 28' y se puso en ventaja en el #COQvsPALxTNTSports.



¡Disfruta lo mejor de nuestro fútbol en ESTADIO TNT Sports! Míralo en tu celular, smartTV, tablet y notebook. ¡Suscríbete! pic.twitter.com/FF5GcAYcgL — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 28, 2023

“Las segundas oportunidades como entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjunción que tienen al nuevo refuerzo porteño como otra de las incorporaciones nacionales que llega al puerto coquimbano”, había publicado Coquimbo en su presentación, y el futbolista comenzó a pagar con goles.

La última vez que Luciano Cabral había marcado un gol había sido el 6 de febrero de 2016, con la camiseta de Argentinos, en un empate 1 a 1 contra Tigre por el torneo local. Tiene cinco tantos en 65 partidos en su carrera.

OTRA OPORTUNIDAD

"Fue un día soñado, sobre todo quiero darle las gracias a dios. Fue él y mi familia que me sostuvo de pie en el proceso que me tocó vivir. Fue muy duro vivir, pero gracias a dios estoy en pie y tengo otra oportunidad. Fue un día muy soñado, lleno de emociones, alegrías y cosas que cuando vos las vivís no las puedes creer", fue el desahogo del ex CAI en comunicación con la prensa chilena.

"Debemos seguir trabajando como lo que venimos haciendo. Creo que lo estamos haciendo bien, falta la pelota entre. Tuvimos muchas chances claras de goles, cuando la pelota entre van a cambiar muchas cosas. Gracias a Coquimbo que me recibió y al cuerpo técnico y mis compañeros que me dieron la confianza. Un saludo para mi viejo que me debe estar viendo", sentenció Cabral.