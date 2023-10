Luis Brandoni aseguró que no votará a Milei: "Es un ignorante"

De cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa, el actor Luis Brandoni arremetió contra el candidato de la ultra derecha por sus declaraciones agresivas sobre la Unión Cívica Radical (UCR) y el expresidente Raúl Alfonsín y aseguró que por ese y otros motivos no votará al líder de La Libertad Avanza.

En diálogo con Radio con Vos, el ex candidato del Parlasur por Juntos por el Cambio (JxC) expresó su férrea oposición a Milei, a quien calificó como "un ignorante" por desconocer "que la vida de un partido de 130 años no es casualidad".

"Ese señor -por Milei- dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Es un ignorante, que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es casualidad. Por supuesto no puedo votar a ese sujeto", apuntó Brandoni sobre los dichos del dirigente libertario contra Alfonsín.

En tono molesto, el actor reflexionó sobre el insólito apoyo de la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a Javier Milei, a tan solo días de que ambos se hubiesen atacado con duras declaraciones, e incluso después de que la líder del PRO hubiera realizado una denuncia penal contra el libertario.

"Los que la votamos a Patricia fue porque pensamos que podía ser una buena gestora, pero no para acompañarla en cualquier ruta que tome. Votar a un candidato no significa que resigne mi criterio, mi pensamiento y mis convicciones", apuntó.

"Nos pusieron del lado de la oposición y creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos diez provincias a las cuales responder, un alto número de legisladores, intendentes. La sociedad nos puso del lado de la oposición, y tenemos que responder al lugar que nos otorgó la ciudadanía", consideró el protagonista de la nueva serie de Star+, Nada.

Brandoni resaltó que los correligionarios no van a votar "a nadie" que no los "convenza". Y afirmó: "así que vamos a tener el lugar que nos dio la sociedad. No vamos a votar por ningún candidato que no sea el nuestro".