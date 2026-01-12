Lunes agradable con 24°C de máxima en Comodoro

Este lunes 12 de enero comenzará con un clima estable y sin precipitaciones en Comodoro Rivadavia y la región, ideal para organizar actividades al aire libre y arrancar la semana con buenas condiciones.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura alrededor de los 21 grados y viento moderado del oeste. Será un inicio de jornada fresco y agradable.

Por la tarde, se espera cielo mayormente nublado, con una máxima cercana a los 24 grados, manteniendo un ambiente templado y cómodo para disfrutar del día.

En la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura rondará los 22 grados. Si bien el viento volverá a hacerse notar, no se prevén lluvias, por lo que las condiciones seguirán siendo favorables.