Lunes caluroso, con fuerte descenso térmico y viento previsto para el martes

La máxima alcanzará los 30°C este lunes, bajo cielo parcialmente nublado y ráfagas intensas. Para el martes se anticipa una baja marcada de la temperatura y vientos fuertes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ubica al lunes como la jornada más cálida de la semana en Comodoro Rivadavia y alrededores. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima trepará hasta los 30°C, en un contexto de nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia.

Durante la mañana el termómetro se posicionará en torno a los 20°C, con ascenso sostenido hacia la tarde. El viento soplará del oeste entre 32 y 41 km/h a lo largo del día, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en horas vespertinas, consolidando un escenario ventoso.

El martes, en tanto, marcará un quiebre en las condiciones térmicas. La máxima descenderá hasta los 22°C y la mínima se ubicará en 19°C. Si bien el cielo continuará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones, el viento ganará intensidad, especialmente por la tarde, cuando se prevén velocidades de entre 60 y 69 km/h y ráfagas que podrían rozar los 87 km/h.

Para el miércoles se mantendrá el ambiente más fresco, con 14°C de mínima y 19°C de máxima, cielo algo nublado y viento moderado del sector sudoeste. De este modo, la semana iniciará con calor pleno y evolucionará hacia jornadas más templadas y con marcada presencia de viento.