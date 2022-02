Luque: "podemos celebrar sin tener festejos"

“La paz social es el mejor negocio para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y generar empleo y estabilidad”. La frase fue una de las más destacadas en el discurso del intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, al dirigirse a los presentes en el acto central por el 121 aniversario de la ciudad, el cual se realizó en el flamante Parque de Km 8.

Con Sergio Massa, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Mariano Arcioni a sus espaldas, el intendente recordó en el escenario que hoy Comodoro “cuenta con el compromiso de dos amigos como Pablo González en YPF y Marcos Bulgheroni en PAE”, aunque no se privó de cuestionar la burocracia de la empresa estatal que muchas veces obstaculiza gestiones.

Luque también dijo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner son garantía “para transformar nuestras visitas en obras, en gestión” y a continuación se refirió a la historia de sacrificios que caracteriza a Comodoro, consolidada por el descubrimiento del petróleo. “Seguimos marcados por su espíritu de lucha. Este año los festejos son diferentes porque aun vivimos con la incertidumbre de la pandemia. Por eso suspendimos los festejos y decidimos invertir en obras de educación. Queremos acompañar la normalidad con la presencialidad escolar, que es esencial para el proceso pedagógico. Sabemos que la refacción de escuelas no es responsabilidad de la municipalidad; sin embargo uno de los desafíos que nos propusimos era enfrentar las demandas de los vecinos. De nada sirve rasgarnos las vestiduras por lo que no hace y nunca poner la mano en el bolsillo o llevar a cabo una gestión. Escucho a dirigentes de la oposición hablar de educación y no son capaces de ir a visitar el jardín de kilómetro 14 que quedó abandonado en la gestión de Mauricio Macri”, resaltó.

LA EDUCACION COMO PRIORIDAD

Luque centró gran parte de su discurso en resaltar la importancia de la educación, recordando que el próximo año el municipio pondrá en marcha su propia escuela bilingüe. Asimismo, mencionó los talleres y actividades culturales y educativas que se promueven desde su gestión.

Destacó, además, que este año se harán aportes desde el municipio a escuelas y bibliotecas por más de 132 millones de pesos. “Eso nos imaginamos cuando decidimos que no hubiera festejos. Se puede celebrar sin festejar. Pero con realizaciones. Sin festejos, pero con memoria. Eso fue Malvinas. Por eso es esencial que los veteranos sean protagonistas de este aniversario. Se merecen el homenaje permanente”, resaltó el intendente.

Habló también de desarrollo sostenible, recordando que “en todo el mundo el extractivismo muestra sus límites. Nuestra propuesta fue analizar el horizonte productivo. La pandemia dejó en claro que la producción de alimentos debe ser una cuestión de soberanía pensada a escala local, apoyando a investigadores en estos temas”.

WhatsApp Image 2022-02-23 at 3.32.25 PM.jpeg

El desarrollo del turismo fue otro tema resaltado como objetivo, mencionando los paseos costeros, el centro comercial a cielo abierto, paseo a Rocas Coloradas, y el Centro de Interpretación en Caleta Córdova.

“Disfrutamos cada vez mas de nuestro entorno. Eso genera oportunidades de desarrollo para una economía previsible. Estamos por firmar un convenio por más de 400 millones para tener un auditorio frente al mar”, señaló.

También Luque recordó la visita a Comodoro de Raúl Alfonsín en 1984, cuando llevaba un año como Presidente de la Nación. “Vino al festejo del 13 de diciembre y resaltó el fortalecimiento de la democracia. En el mismo sentido se pronunció Néstor Kirchner. El decía que debíamos trabajar para que nuestros hijos se sintieran orgullosos de nosotros. La democracia somos nosotros conversando sobre lo que se necesita, gestionando. Un paseo costero no es solo un lugar para disfrutar el mar, así como un centro a cielo abierto no es solo para comprar y vender; o una pileta un espacio para ir a nadar. Todos esos son lugares de encuentro ciudadano para plantear problemas y soluciones. No estamos solos”.

Finalmente, Luque sostuvo que “nuestra tradición también cobija a otras fuerzas. La vida económica gana intensidad. Es imprescindible reconstruir la provincia, lejos de balcanizaciones. Debemos bregar por la unidad, para ayudarlo, gobernador, a sacarla adelante. Desunida es fácil presa de poderes de facto y de la corrupción. Estamos en camino de ir acomodando las arcas públicas para llevar a cabo obras de infraestructura, como llevar luz a Camarones que se anunció hace poco. Mi compromiso siempre quedó plasmado en la responsabilidad política. Contamos con capacidad técnica para ser eficientes y eso fue lo que nos permitió hacer frente a la pandemia, manteniendo salarios e infraestructura deportiva y cultural. Desde Comodoro trabajamos para cambiar la historia e integrarnos en una provincia que tenga futuro de desarrollo e igualdad. Así lograremos que nadie nos impida crecer y conseguir nuestros sueños”.