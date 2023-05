Luque: "Seguimos comprometidos con la educación y lo demostramos con hechos"

En la ocasión acompañaron al mandatario local, el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; funcionarios municipales; concejales; la directora de la escuela Ceferino Namuncurá, Gilda Contreras; cuerpo directivo; alumnos; docentes; personal operativo; ex alumnos; Comisión Directiva de la Fundación de la obra Padre Corti y público en general.

Al respecto, Luque expuso que “para nosotros es muy lindo poder ser parte de esta gran historia, que resalta a quien para mi fuera la persona más importante que tuvo Comodoro Rivadavia y la Patagonia Argentina. En materia educativa no conozco a nadie que haya hecho una obra tan pero tan inmensa, con tanto amor, con tanta generosidad hacia lo demás como lo ha hecho el Padre Corti”.

De esta manera –continuó- “que esta querida escuela haya cumplido 60 años en una comunidad como es Comodoro es muy significativo, más aún compartirlo con ustedes, acompañar a los chicos que son los principales protagonistas, por quienes tenemos que trabajar para que la educación vuelva a ser la prioridad que tiene que ser. Porque desde hace mucho tiempo, gran parte de la sociedad dejó de prestarle importancia y atención a lo más importante que tenemos -y sobre todo quienes tenemos responsabilidades públicas- que es a la educación”.

“Cuando uno recorre las escuelas del Padre Corti y ve que se puede, que hay gente todavía que tiene un interés real porque los chicos del barrio vayan a la escuela, que cuenten con un lugar de contención, de amor, donde se llevan herramientas fundamentales para el resto de sus vidas. Conociendo a muchos egresados de estas escuelas, no solamente por la calidad educativa, sino la calidad humana y religiosa o espiritual con la cual se retiran de esos establecimientos, son valores fundamentales para que una comunidad crezca mucho mejor”, acotó.

El intendente mencionó la última reunión que tuvo con la fundación e indicó que “hace pocos días vinimos con Maximiliano Sampaoli, nos reunimos con la gente de la Fundación del Padre Corti y este es el primer empujón para comenzar la obra, que es muy costosa pero necesaria. El paredón y que no solamente va a dividir el terreno y ordenarlo: acá tenemos que construir un gimnasio”, exclamó.

En cuanto a los compromisos asumidos en su gestión, dijo que “nosotros nos comprometemos a construir el gimnasio, a empezar, ya que es un subsidio que va a ser utilizado cien por ciento para empezar a comprar los materiales y es una obra que la escuela necesita”.

"Este tipo de escuelas cumplen un rol fundamental -el que tendría que efectuar el Estado- y nosotros tenemos la obligación de empujar sin hacer diferencias, gestionando lo que corresponde por la tarea que hace el cuerpo docente, el cuerpo directivo y que necesitamos trabajarlo en conjunto. Gracias por lo que hacen por los chicos”, profundizó Juan Pablo Luque.

”GRACIAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES POR SU GENEROSIDAD”

Por su parte, la directora de la institución, Gilda Contreras, explicó que “este subsidio que acaban de entregarnos el intendente y el secretario de Gobierno, es para comenzar a construir el cerco perimetral de la escuela y comienza a hacerse realidad aquello que esperamos por tanto tiempo. Ellos dos que tuvieron la generosidad de venir, sentarse y escucharnos, en menos de quince días hicieron todo lo posible para poder llevar a cabo todo esto, mi más sincero agradecimiento Juan Pablo y Maximiliano Sampaoli”, destacó.

ESCUELAS DE GESTIÓN SOCIAL

Del mismo modo, Mónica Gallegos, integrante de la Fundación Padre Juan Corti comentó que “reclamamos que se cumpla la resolución donde nos nombran escuelas de gestión social, sin fines de lucro y eso es lo que confunde, no cobramos una cuota, nuestras docentes tienen el mismo derecho que tienen las docentes de escuelas provinciales, donde en los momentos de crisis educativa de la provincia nuestras docentes vinieron a trabajar, priorizaron su vocación de servicios y nuestras escuelas tuvieron siempre las puertas abiertas”, recalcó.

Sin embargo, “las esperanzas nunca se pierden decía el cura Corti y apareció el señor intendente Juan Pablo Luque, a quien le agradezco infinitamente su presencia junto al gabinete, porque nos sentimos acompañados, escuchados. Como dijeron el intendente y Gilda, empáticamente se comprometió con esta obra, a colaborar con el paredón tan ansiado y esperado por esta escuela”.

“Que la esperanza nunca se apague y es cierto, educar a un niño o joven no es hacerle aprender algo que no sabía, es hacer de él alguien que no existía y este es el mayor mensaje y desafío que transitan nuestras escuelas como Ceferino Namuncurá hace 60 años, cumpliendo con el lema de ser útil a su gente como lo implementaba el joven salesiano”, afirmó Mónica.

UNA DE LAS GRANDES OBRAS DEL PADRE CORTI

La emblemática institución educativa surgió hace 60 años, ante la necesidad de fundar una escuela en el barrio, y Ceferino Namuncurá abrió sus puertas a la comunidad el 13 de mayo de 1963 con una labor apostólica educativa, cumpliendo con el precepto de Don Bosco, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Luego, el Padre Corti comenzó su trabajo evangelizador en un ambiente de afecto y familiaridad, a través de una presencia activa teniendo en cuenta las necesidades de los niños y sus familias, junto a docentes les brindó una educación integral basada en valores.

Su legado continuó en cada docente, alumno y familia que es parte de la obra y por este motivo, queremos dar testimonio de la labor realizada, reafirmando la identidad salesiana de nuestra institución con un gran compromiso y sentido de pertenencia, calidez, profesionalismo y amor que diariamente brindan los docentes, personal operativo a la labor realizada.

Actualmente, la Fundación del Padre Juan Corti trabaja para mantener vigente el legado carismático, educativo y eclesial del cura gaucho.