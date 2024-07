Maduro, contra Milei: "No me aguantas un round, bicho cobarde, feo y estúpido"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió duramente contra su par argentino, Javier Milei, durante su discurso de celebración por el triunfo en las elecciones presidenciales llevadas a cabo este domingo. Lo calificó de "bicho, feo, cobarde y estúpido", asegurando que no le "aguanta un round" en una confrontación directa.

En un tono encendido, Maduro expresó: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo".

Y continuó con sus críticas, sumándose a los cánticos de sus seguidores: "Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico".

Esta ferviente respuesta del mandatario venezolano se produjo tras las declaraciones de Milei en sus redes sociales, donde expresó su opinión sobre las elecciones venezolanas y trató de "dictador" a Maduro, entre otras cosas. La relación bilateral pende de un hilo y las tensiones diplomáticas se han exacerbado, evidenciando la polarización política y las diferencias ideológicas entre ambos líderes.

El mensaje de Milei por el que Maduro reaccionó fuertemente

Milei, por su parte, había manifestado su rechazo al gobierno de Maduro a través de sus plataformas digitales: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

Además, enfatizó la postura de Argentina ante la situación en Venezuela: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", sentenció, concluyendo con un enfático: "Dictador Maduro, afuera!!!".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró que Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque este resultado ha sido objeto de acusaciones de fraude electoral.

En su discurso de victoria, Maduro proclamó: "Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI", recuperó el sitio minutouno.