Maduro se consideró "un prisionero de guerra"

Nicolás Maduro y su esposa se declararon “no culpables” en Nueva York, donde la Justicia estadounidense lo acusó de “narcotráfico”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

Según la cadena estadounidense CNN, Maduro afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela y que fue detenido en su casa en Caracas.

“Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela”, expresó lo que delinea una de las claves de su futura defensa, ya que su arresto en plena noche en un país extranjero por parte de la policía estadounidense –un “secuestro militar”, en palabras de su abogado Barry Pollack– violó la ley. También se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

El jefe de Estado comparece actualmente ante el tribunal en Nueva York tras su captura en un operativo estadounidense el sábado. Y como se mencionó previamente, enfrenta cargos relacionados con drogas y armas.

En este sentido, lo primero que se hizo durante la audiencia fue la lectura de las acusaciones, donde se le informó a Maduro de los cargos en su contra. Así, se le dio la oportunidad de presentar una declaración de culpabilidad o inocencia, donde reafirmó también que continúa siendo el “presidente de Venezuela”.

A continuación, el juez se asegurará de que a Maduro se le haya asignado un abogado defensor. Después, el juez considerará la libertad bajo fianza, aunque es poco probable que se le conceda. Finalmente, el magistrado fijó la fecha de la próxima audiencia, que será el próximo 17 de marzo.

Cilia Flores también se declaró inocente en su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Flores al juez, según la CNN.

Flores es acusada, entre otras cosas, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

“Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le dijo Flores previamente al juez.

Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Mientras tanto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, denunció que su familia es “perseguida” tras la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado en Caracas por parte de Estados Unidos, y dijo confiar en que ambos serán liberados y en que estarán de regreso en Venezuela.

Maduro Guerra aseguró que su padre y Flores, a quien llamó su “segunda madre”, fueron “secuestrados” por “ser revolucionarios” y porque “no se vendieron ni se venderán”.

“Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (...) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables”, dijo.