Manguel a Canosa: "es ridículo e infantil ponerme a discutir con vos"

La periodista Romina Manguel destacó la remontada del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, mientras Viviana Canosa quería hablar de una supuesta “paliza” de la oposición citando fuentes de dudosa procedencia.

“Vos hablabas hoy al mediodía con dirigentes del espacio (oficialista) y te decían que el mayor temor que tenían era perforar el piso. Imaginate que estamos hablando de un empate en la provincia con todas las variables en contra que también estuvieron en las PASO. ¿Mejoró la inseguridad, la economía? No y con el agravante del caso del kioskero en Ramos Mejía, que supo capitalizar mucho mejor Javier Milei. Así que, yo no hablaría de paliza. Para mí Alberto Fernández estaba en un velatorio, básicamente. Escuchaba tu análisis y pensaba: ¿hace 2 años Axel Kicillof arrasaba en la provincia y hoy te parece meritorio que casi por 2 puntos estén abajo?”, editorializó Canosa cuando la diferencia entre Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz era mayor a la final.

“No me parece. No es una opinión que tenga yo sino como análisis político. Me parece que es ridículo e infantil ponerme a discutir con Viviana qué te llega y qué me llega al celular porque, para ser honestos, tenés que poner todos los celulares frente a la cámara", dijo Manguel que se bajó del ring al ver que la sparring no era de su categoría.