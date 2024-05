Manuel Adorni anunció que apelarán la medida de la Justicia

"Nosotros siempre fuimos y siempre vamos a ser respetuosos de la Justicia, de los procesos judiciales y de la determinación que tengan los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como bien es este caso", indicó Adorni.

"Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública", señaló, respecto de la resolución del juez Sebastián Casanello donde exige al Ministerio de Capital Humano un plan de distribución de alimentos.

Seguidamente, el funcionario cuestionó a quienes "les molesta que hayamos terminado con los intermediarios" en la entrega de alimentos a los comedores e indicó que hay "muchos beneficiarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal".