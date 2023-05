Maratea denunció que "se están robando la plata"

Hace unos días atrás, Maratea se defendió, en su cuenta personal de Instagram, contra las amenazas recibidas por sus detractores y atacó a quienes lo critican en los medios de comunicación por quedarse con el 5% de lo recaudado de la colecta que lleva adelante en Independiente.

"Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia”, reconoció. Y luego, el influencer volvió a manifestarse públicamente y disparó directo contra una denuncia sobre una estafa que estaría intentando captar a quienes aportan dinero a la causa.

Cabe remarcar que, las distintas colectas que viene realizando Maratea (comunidad Wichi, incendios en Corrientes y demás) mantienen el mismo procedimiento. Informa los datos de la cuenta, ya sea un CBU o alias para transferir el dinero, y aporta además un enlace directo para que el usuario pueda colaborar con la causa.

En ese sentido, la denuncia en cuestión tiene que ver con un alias muy similar al del fideicomiso que originó Maratea y eso despertó la furia del influencer. “Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, señaló inicialmente.

Asimismo, advirtió: “Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo, pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”.

Y concluyó, muy enojado: “Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”.