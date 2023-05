Maratea se defendió de las amenazas en las redes sociales

El influencer Santiago Maratea se defendió por medio de historias en su cuenta personal de Instagram contra las amenazas recibidas por sus detractores y atacó a quienes lo critican en los medios de comunicación por quedarse con el 5% de lo recaudado de la colecta que lleva adelante en Independiente.

"Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia. Quiero compartir para que sepan qué siento, cómo lo manejo a futuro", comenzó Maratea.

"Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mierda y desvalorizando mi trabajo es que el 95 o 99% de ustedes, si estuviera en mi lugar, ya estaría subiendo historias llorando y diciendo 'cuánta violencia, 2023 y seguimos siendo tan violentos. Estoy con ataques de pánico, piensen en mi familia que me quiere y están preocupados, me amenazaron de muerte'", continuó.

"¿Viste el que siempre llora? A mí me chupa la pija, no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Yo quiero arrancar este mensajito diciéndoles a todos que, si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupen bien la poronga", expresó Maratea, muy enojado por medio de los videos publicados en las historias.

No obstante, aseguró que los hinchas de Racing no tienen nada que ver con sus quejas, sino que se dirigía a la gente que trabaja en los medios y para los que él considera como "fracasados": "Guacho, yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta en el quinto forro del orto. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no".

Hasta el momento, la colecta que lleva recaudados $600.001.411,68, según la última actualización que brindó Maratea en su cuenta oficial de Twitter. (NA)