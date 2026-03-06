Marcelo Agrelo se presenta en Viedma

El piloto comodorense, con Torino, buscará este fin de semana ser protagonista cuando se corra la segunda fecha del Turismo Carretera.

El comodorense Marcelo Agrelo, con un Torino atendido por el Trotta Racing, iniciará este sábado la actividad oficial de la segunda fecha del Turismo Carretera, que se desarrollará el fin de semana en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.

Agrelo, que en la primera final largó desde el 50º lugar y terminó 19º, será uno de los 58 pilotos que tomarán parte de este segundo capítulo de la temporada, de la cual no correrán Martín Serrano, Tomás Abdala y el entrerriano Agustín Martínez, quien anunció hace unos días su alejamiento del automovilismo.

El otro chubutense que dirá presente en esta competencia será el rawsense Lucas Valle, con un Dodge Challenger del RV Racing.

Por su parte, el arrecifeño Norberto Fontana regresa al TC, pero ahora el asesoramiento técnico de su Chevrolet Camaro será del Azar Motorsports.

Nicolás Impiombato lo hará con Torino, ex AyP Competición que supo utilizar el cordobés Facundo Chapur en la última fecha del TC en 2024. Lucas Carabajal, el campeón del TC Mouras, hará su estreno en la categoría con un Ford Mustang del DTA Racing. Diego De Carlo regresa con su Camaro atendido por el LRD Racing Team y Nicolás Trosset se encuentra inscripto para la segunda fecha luego de incendio de su Mustang cuando viajaba a El Calafate, informó por su parte la ACTC.

En cuanto a la actividad, este sábado se iniciará desde las 11:05 con los entrenamientos -primero y segundo- y por la tarde, a las 16, se realizará la clasificación.

El domingo, mientras tanto, desde las 10:55, se correrá la primera serie, a las 11:20 será la segunda y la tercera, se efecturará a partir de las 11:45.

La final de la segunda fecha del TC se correrá desde las 14 a 25 vueltas o 50 minutos de duración y con transmisión de Canal 9.