Marcelo Barovero se suma al cuerpo técnico de River

Trabajará junto a Alberto “Tato” Montes en la preparación de arqueros del plantel que conduce Marcelo Gallardo.

El exarquero de River Marcelo Barovero se sumó este viernes al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y será presentado al plantel en el último entrenamiento previo al viaje a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes para continuar con la pretemporada.

El arquero formado en Atlético Rafaela conducirá junto a Alberto Montes, el entrenamiento de los guardavallas del plantel profesional: el capitán Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión y Santiago Beltrán.

Tras un gran paso por Vélez entre 2008 y 2012 donde conquistó dos torneos locales, Barovero fue fichado por River con el pase en su poder e inició una etapa exitosa en el ´Millonario´ donde ganó dos campeonatos argentinos y cuatro internacionales, entre ellos, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.

Barovero se fue de River a mediados de 2016, donde terminó recalando en el Necaxa de México donde estuvo hasta 2018, habiendo conseguido la Copa MX en su último año.

Desde ese entonces, Barovero pasó por Monterrey y Atlético San Luis de México, el Burgos de España y Banfield, club en el que se terminó retirando en julio de 2024.

Mientras tanto, el plantel “millonario” viajará por la noche a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes, donde iniciará la parte física de la pretemporada.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta, ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata. En suelo uruguayo, el equipo enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22.