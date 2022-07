El DT de River despejó cualquier tipo de duda y aseguró que "no hay crisis" en el "Millonario", al tiempo que remarcó lo "lejos" que está de "pensar que todo está terminado" en su ciclo en el club.

Marcelo Gallardo: "no hay ninguna crisis acá, no la van a encontrar"

La noticia generó sorpresa y un gran revuelo se armó alrededor del Monumental: conferencia de prensa de Marcelo Gallardo en un día inusual. Sin embargo, nada raro hubo y, en cambio, se ratificaron y negaron ciertos puntos de River Plate.

Ante los medios, el "Muñeco" comenzó: "Estamos en un momento en el cual después de muchos años y de muchos cambios, con las expectativas que nos ponemos como objetivo a principio de año el llegar lejos en cada competencia, esta vez no llegamos".

Y continuó: "Uno de los objetivos de este semestre no lo cumplimos, pero lejos estamos de pesar de que todo haya terminado y de creer que, por no conseguir los objetivos, se empiecen a especular otras cosas".

Allí llegó la negación de rumores. "Se crean falsos comentarios y no hay ninguna crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y que no depende de malos resultados que puedan llegar a existir. Construimos algo más sólido que eso".

Después de aclarar temas algo externos a lo deportivo, el director técnico del Millonario se adentró al juego y dejó en claro que La Banda lo va a intentar todo para ganar lo máximo posible hasta que termine el 2022.

"A fin de año creo que vamos a estar capacitados para pelear el campeonato a pesar del mal arranque que tuvimos. Si no sucede eso, mi tarea es la de dejar al equipo lo mejor preparado posible para lo que venga", afirmó el DT.

JUGADORES

"Otra función del entrenador es acompañar a los jugadores durante un mal proceso, que se puede hacer dándoles continuidad o sacándolos del lugar de exposición y carga. En eso también soy responsable, en poder acompañar esos procesos. Soy responsable en lo bueno y en lo malo".

"River exige mucho y rapido, pero no todos están listos para eso. Los jugadores también saben que River no te espera demasiado. Dentro de lo que es poder darles esa solidez está mi funcion, después hay que competir y ganar porque en River siempre hay que ganar".

"Siempre hay fallas y cuando el equipo falla no tengo problema en decirlo, por ende soy el responsable. Nunca me escondí a eso porque cuando el equipo juega mal la primera responsabilidad es mía", expresó sobre el primer semestre.

En cuanto a los arbitrajes, el DT de River afirmó: "Hay cosas puntuales que me sorprenden porque hoy hay cámaras. Así como hay cámaras para ver cualquier cara o mueca que uno hace, los árbitros también las tienen para ver miles de repeticiones. Tienen que errar menos porque tienen los fundamentos. Tienen las herramientas para bajar los errores".

"Y no hablo específicamente de los nuestros. Le pasó a muchos equipos. Hicieron alarde de mucha capacitacion y están fallando no solamente en contra de River, todos han sufrido".

EL "MILLO" PRESENTO A SUS TRES REFUERZOS

A menos que pase algo extraño, "el mercado está cerrado" dijo Jorge Brito, presidente de River Plate. Por eso, llegó el día de la presentación oficial de los nuevos refuerzos: Miguel Borja, Rodrigo Aliendro y Pablo Solari.

river(2).jpeg

Después del marco de la llamativa conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, los tres futbolistas dieron sus primeras sensaciones en El Monumental, a pesar de que el ex Colón ya ha jugado.

Frente a los micrófonos, el colombiano comentó: "Me siento muy bien. Han sido unos días muy especiales para mí. Estuvo trabajando muy bien con el grupo para estar en condiciones cuando me necesite el entrenador".

Y agregó sobre la historia de sus compatriotas con La Banda: "Sabemos la historia que marcó a los colombianos en River. Me contaron que hay un grupo muy humano y sabemos lo que se está jugando y se sigue jugando River. Pensando en todo eso tomé la decisión".

Por su parte, Aliendro destacó: "Gracias a Dios tuve varias posibilidades de interés, pero el llamado de Gallardo fue muy importante, así como también el proyecto del club. Estoy muy contento de estar acá y espero poder estar a la altura del club".

Mientras tanto, el ex Colo Colo, declarado fanático de River, reveló: "Fue muy emocionante cuando recibí el llamado de River. Que se me de este paso tan importante en mi carrera fue una emoción al punto de que se me cayeron las lágrimas por el aprecio que le tengo al club".