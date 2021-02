Marcelo Gallardo: "trabajo con la misma pasión todos los días"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, advirtió este martes que pretende de su equipo de trabajo que esté "alineado, activo y no hacer la plancha", a la vez que habló sobre las posibles llegadas de Sebastián Driussi, Agustín Palavecino, Jonatan Maidana, Alex Vigo y David Martínez.

"Tenemos que ver y ser honestos si tenemos posibilidad de seguir yendo adelante, en una situación delicada de pandemia, pero seguir activos, no hacer la plancha y esa es mi manera de estar alineados, de hacer una ingeniería para tal cosa", afirmó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp y duró una hora.

"Me tomé este tiempo para ver y hablar con la gente que está conmigo. Uno no está por estar, porque está cómodo, en un espacio confortable. Estoy porque esa vara, esa exigencia de estos años, siga expresándose y cuando siento que hay algo que se rompe, en eso soy muy cuidadoso en las formas, comunicar de la mejor manera posible cómo estamos", arrancó Gallardo a propósito de su conocido balance al final de cada temporada.

"Los años llevan desgaste, es normal, no es lo mismo estar un año que siete años en River. Pasan muchas cosas, tengo que mirar a mi alrededor y hablar con mi entorno, somos un montón y necesito de los demás, solo no puedo", agregó el entrenador más ganador en la historia del club con 11 títulos.

Gallardo, quien asumió en River en junio de 2014, afirmó que el equipo necesita "inyectarse de movimiento y competencia" a propósito de un mercado de pases al que regresa después de un año y medio.

"Nos sostuvimos bien sin incorporar, pero el equipo necesita inyectarse de movimiento. Si sale Nacho (Fernández), claramente necesitamos traer un jugador, pero lo necesitábamos antes. No es fácil, no tenemos la chance de agarrar al mejor jugador, al de moda, necesitamos un jugador que se adapte a nosotros en las mejores condiciones económicas posibles", apuntó el exvolante del seleccionado argentino.

El “Muñeco” aprovechó su primer contacto con la prensa desde la eliminación en semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras, de Brasil, para aclarar la situación de algunos posibles refuerzos, con nombres propios y con quién dialogó en distintos momentos.

"Palavecino está a punto de arribar, faltan detalles, he hablado, me comuniqué y estamos a punto de concretar", afirmó Gallardo.

Sobre el regreso de Maidana, el "Muñeco" dijo: "Es un jugador que aprecio mucho y fue uno de los símbolos de este proceso. Es al único que no le puedo decir que no. No soy el dueño, pero gestiono la parte deportiva y sé lo que me da Maidana. Si viene acá, va a competir. No le aseguro la titularidad a ningún jugador".

Y agregó: "Él tiene clara la función de cada uno. Los hinchas de River estarán contentos de tener un símbolo, pero está en él competir. Si no podía, no venía; se lo ganará en la cancha".

El DT de River aseguró que está encaminada la vuelta de Martínez, que sostuvo una charla con el juvenil defensor, y que hay acuerdo entre el "Millonario" y Defensa y Justicia, dueño de la mitad del pase.

Gallardo también se refirió a Driussi, el delantero de Zenit de Rusia que tiene muchas ganas de volver: "Hace un mes que tengo charlas con Driussi. Nos encantaría tenerlo en nuestra institución. Él está haciendo esfuerzos para que así sea. Esperamos que Zenit termine de definir la situación, no lo podemos confirmar, pero como ya está establecido no tengo problemas en avisarlo".

La posible partida de Nacho Fernández fue otro tema que Gallardo respondió ante los periodistas: "Tiene una propuesta de Brasil que está siendo evaluada. Tiene deseos de salir, ya tuvo otras oportunidades y fue un jugador fundamental en la gestión. Si él quiere salir y los clubes se ponen de acuerdo se irá".

Gallardo, finalmente, confirmó el interés por el defensor de Colón de Santa Fe Alex Vigo, quien hoy manifestó su deseo de ser transferido.

"Tomamos contacto con Colón hace tiempo para empezar una conversación. Vigo quiere venir y cuando tenes un deseo así, sería un pecado que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable, dependerá de lo que evalúen los dos clubes", indicó Gallardo.

LAS SITUACIONES

DE PINOLA Y PONZIO

Por otra parte, Gallardo, analizó las situaciones de los futbolistas Leonardo Ponzio y Javier Pinola, quienes por sus respectivas edades están cerca del retiro, pero se mantienen competitivos ante la exigencia del cuerpo técnico.

"Hablo con ellos del futuro. Son dos ejemplos de nuestra institución. Vienen con el mismo deseo de entrenar como años atrás. Más allá de la edad, me interesa su actualidad, cómo se preparan y son ejemplo. Mientras vea que son competitivos los seguiré teniendo", señaló Gallardo en conferencia de prensa.

Ponzio cumplió 39 años el pasado 29 de enero y Pinola cumplirá 38 el 24 de febrero. El volante fue relegado al banco de los suplentes en la última temporada, pero resultó factor de recambio y el defensor se mantuvo como titular.

"En junio verán sus situaciones y procederemos. Ellos son inteligentes, entenderán si están para competir o si le quitan lugar a un joven que puede potenciarse", señaló el “Muñeco”.

Gallardo tuvo tiempo para mencionar al volante Enzo Pérez, quien decidió quedarse en River a pesar de algunas ofertas.

"Habla del sentido de pertenencia y ellos hablan de la exigencia que requiere estar preparado, no solo desde lo físico, para representar a una institución como la nuestra; habla de bien de él de querer continuar", dijo.

El “Muñeco” también elogió al defensor Gonzalo Montiel quien estuvo bajo el interés de varios equipos europeos y extendió su contrato con River hasta diciembre de 2022.

"Es un jugador que quiere al club. Gonzalo tendrá mercado próximamente. Si no es ahora, será en el siguiente. No para de crecer. Su evolución no tiene techo, pero ahora es un mercado muy cerrado", reflexionó Gallardo.

Por último, Gallardo afirmó que analiza "otras opciones" para incorporar jugadores, en la zona de volantes, y que aguarda por la resolución de la continuidad del volante uruguayo Nicolás De La Cruz.

EL SHOCK POR LA MUERTE DEL MORRO

Con profundo respeto y conmoción, el DT de River dedicó unas palabras al delantero, con quien supo compartir plantel en Nacional.

"Compartí con el Morro cuando fui a Nacional. Él tenía 20 años y ya se le notaban las condiciones, además de una tremenda energía . Si bien no tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él, teníamos una excelente relación cada vez que nos enfrentábamos ", contó el “Muñeco”.

Luego, el DT dijo: " Todavía no puedo salir del shock y la tristeza que me generó la noticia. Es muy fuerte. La depresión es una enfermedad que está en todos lados, pero cuando pasan cosas así, el estado de alerta que genera la cabeza es muy grande".

Por último, Gallardo culminó con unas sentidas palabras para sus familiares y allegados: "Aprovecho esta oportunidad para darle mi pésame a su familia, amigos y seres queridos. La noticia me generó muchísimo dolor, ojalá descanse en paz".