Marea verde en redes: la Campaña por el Aborto Legal cumple 15 años

Un 28 de mayo de 2005, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nacía la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Un grupo de feministas que trabajaba incansablemente por la legalización - nucleadas previamente en la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) desde 1987- se reunieron en la puerta de la histórica confitería El Molino, frente al Congreso, para juntar firmas, en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país.

Así nació la Campaña y con ella una alianza única con pie en todo el territorio argentino que no tiene precedentes en nuestro país y ni en el mundo. En ella se articulan de más de 500 organizaciones que promueven un trabajo integral sobre el derecho de las mujeres y otros cuerpos gestantes sobre sus propios cuerpos. Su trabajo es integral y se ve reflejado en el lema que se inscribe en los pañuelos verdes: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

En nuestro país el aborto por causales es legal gracias al artículo 86 incluido en el Código Penal en 1921. Permite la interrupción del embarazo cuando corre peligro de vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fue fruto de una violación.

Pese a su legalidad y a que se elaboró un protocolo nacional para su aplicación tras el famoso caso de la Corte Suprema F.A.L, son muchos los médicos e instituciones que niegan este derecho a las personas gestantes. La Campaña trabaja también para exigir que se cumpla, inclusive durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

FESTEJO VIRTUAL

Por la cuarentena, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, debió trasladar el festejo de sus 15 años a las redes sociales. Durante todo el día de hoy se publicarán en sus redes materiales gráficos y audiovisuales, charlas, entrevistas, performances artísticas y hasta se realizará una marcha virtual.

El objetivo de la fecha es “visibilizar la construcción histórica de los consensos políticos transversales que posibilitaron el masivo apoyo social a una campaña federal, intergeneracional y multidisciplinaria”, señalaron desde la Campaña.

"Son 15 años de nuestras vidas, son 15 años que forman parte de la vida democrática de nuestro país. Construimos una historia compartida. Hoy somos millones en un ejercicio de ciudadanía que le reclama al Estado el fin de la coacción y las maternidades forzadas. Marchamos, nos reunimos, debatimos, recuperamos la historia de los feminismos en nuestro país y nos abrazamos en la persistencia. No estamos solas, tenemos nuestros pañuelos que son lazos sociales de libertad y de vida. Les activistas de la Campaña tenemos historia, presente y un Proyecto: aborto legal ya. Será Ley en 2020”, asegura el comunicado.