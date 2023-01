Marisa Brel fulminó a Romina: "No es lo que ella dice ser"

Marisa Brel destrozó a Romina Uhrig en un móvil que otorgó para LAM (América TV), ya que manifestó el motivo por el cual considera que es la gran mentira de Gran Hermano (Telefe).

La periodista fue consultada por Ángel de Brito por la exdiputada, a quien semanas atrás cuestionó en el Debate por haber dejado a sus hijas por el reality, ante lo cual respondió sin filtros: "Romina a mí me parece que es la mejor jugadora porque engañó a los de afuera y a los de adentro, me parece que no es lo que ella dice ser".

Además, Brel afirmó que tiene información concluyente que demuestra que Romina no estaría necesitada de dinero: "No es que no le creo, no, a mí me llaman todos los vecinos, vivía en ese mismo barrio; no es que le alquiló una casa ahora. No es que el marido le alquiló una casa ahora. Ella ya vivía en el barrio privado y lo de la causa de enriquecimiento ilícito es hacia el ex marido y hacia ella. Tengo las pruebas".

Por otro lado, Marisa reveló detalles de la vida personal de Romina: "A mí no me interesa el afuera de ella, lo que no me gusta o la felicito es que le hizo creer a todos es que es la pobrecita entró sacrificada por sus tres hijitas, para darles un futuro y en realidad tiene mucho dinero. Viajó al Caribe hace poco. Es válido, por eso digo que es la mejor jugadora".

De igual manera, la panelista repitió la información que dio Ceferino Reato en el ciclo sobre las fuentes de ingreso de Uhrig: "Tiene trabajo en el Gobierno, no sé si va, porque a mí hay gente que me dice que no va, chicos, tengo pruebas".

Marisa reiteró su opinión sobre la maternidad: "Yo no la juzgo, pero a la vez es muy finito lo de la beba chiquita, hace tres meses que no sabe si come si duerme, si hace popó, si sufre, si no sufre. A mí, como mamá, no me imagino dos días sin saber de mis hijos".