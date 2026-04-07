Martes con buen tiempo en Comodoro

La jornada se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El viento se mantendrá moderado durante el día.

Este martes 7 de abril, Comodoro Rivadavia tendrá un día con condiciones climáticas estables y agradables, ideal para actividades al aire libre.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 12°C y viento leve del sector oeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el tiempo continuará algo nublado, con una máxima que alcanzará los 19°C, manteniendo el viento en intensidades moderadas desde el oeste.

En tanto, hacia la noche, se espera que el cielo vuelva a estar parcialmente nublado, con una temperatura en descenso a los 15°C. El viento rotará al sector norte y aumentará levemente su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h.

No se prevén precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad del 0% en todos los períodos.