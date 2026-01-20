Martes soleado y caluroso en Comodoro: la máxima llegará a 29°C

El martes 20 de enero se presentará con buen tiempo y temperaturas elevadas en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad de precipitaciones y con viento moderado a lo largo del día.

Durante la mañana, el cielo estará despejado, con una temperatura cercana a los 23°C y viento del oeste entre 13 y 22 km/h, lo que marcará un inicio de jornada agradable.

En la tarde, se espera un ascenso térmico hasta alcanzar una máxima de 29°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que el viento aumentará su intensidad, soplando del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la noche, el tiempo continuará parcialmente nublado, con una temperatura en torno a los 26°C. El viento rotará al norte, manteniendo velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Se recomienda hidratarse adecuadamente, protegerse del sol durante las horas de mayor calor.