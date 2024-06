Martín Villagrán: "la temporada fue buena"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia terminó a fines de mayo su participación en la Liga Nacional de Básquet 2023-2024.

El elenco chubutense, que fue sexto en la fase regular con 22 triunfos y 16 derrotas, estuvo muy cerca de ser cuarto, pero las últimas caídas de visitante, dejaron al ’Verde’ en el sexto escalón.

En la Reclasificación tuvo como rival a Regatas Corrientes y pese a tener ventaja deportiva, Gimnasia quedó eliminado al caer en los playoffs 3-0 y así finalizó una ’buena temporada’, tal cual la calificó su entrenador Martín Villagrán al trazar un balance de lo que fue la campaña del equipo.

El joven DT de 42 años dialogó con El Patagónico y habló de lo que fue el año de Gimnasia en la Liga, y todo lo que tuvieron que superar para llegar a jugar una instancia de playoff.

- ¿Qué balance hacés de lo que fue la temporada?

Creo que el balance es bueno porque tuvimos muchísimos cambios, en el medio de una mitad de temporada, por lo general cosa que Gimnasia no acostumbra hacer. Obviamente por fuerza mayor o por cuestiones extra totalmente ajenas a nosotros. En enero hablamos con la dirigencia y se había dicho que iba a ser una temporada de transición por la ida de Brandon Nazione, al tener una ficha menos, bajar un poquito el presupuesto y nos encontramos con un funcionamiento de equipo por el trabajo que se hace en el día a día, en la sexta colocación. Y antes de que cierre el 2023, tuvimos un tercer puesto en la Sudamericana, que ahí fuimos a jugar con dos fichas menos y con dos jugadores muy jóvenes, como es (Martiniano) Dato y (Emiliano) Toretta y poder conseguir ese tercer puesto la verdad que fue exelente.

- ¿Qué te pareció el rendimiento del equipo en general?

Lo que más duele es haber terminado así. Porque en toda la temporada no habíamos perdido tres partidos seguidos y da la casualidad que perdemos con Olímpico y Quimsa, y los tres de playoffs. Hubiese sido muy bueno pasar a Regatas, pero jugaron mejor que nosotros, hizo mejor las cosas y hay momentos que tenés que tener ese factor de suerte en algunos partidos. En el primer partido estábamos 75 iguales, tiro para ganar de Toretta y no entró. Y a pesar que Regatas nos bajó mucho la cantidad de tiro de tres puntos, tiramos mucho tiro de tres puntos a pie firme. Eramos el equipo con mejor porcentaje de la Liga con casi 36% metiendo casi 9,8 por partido, y en la serie, en los dos primeros juegos, bajamos a 22%. Sí por incomodidad que te genera mucho la defensa, pero muchos tiros que por lo general lo metíamos en la fase regular y en estos partidos no entró. Y a falta de un minuto en el tercer partido que ayer lo terminé de ver, con Regatas estábamos uno abajo, y una falta no cobrada a (Guido) Mariani que nos hubiese puesto dos arriba en el marcador, nos corren y se fueron a cuatro. Estuvimos cuatro o cinco puntos arriba en el marcador en Corrientes a falta de cuatro o cinco minutos. Después ellos cerraron mejor los juegos y fueron justos ganadores. Ese es el sabor amargo que te queda y por eso digo que la temporada no ha sido muy buena, sino que fue buena. Porque yo creo que si hubiésemos pasado esta instancia, hubiera sido de muy buena a excelente porque una de las cosas que nos planteamos con la dirigencia en enero era tratar de entrar a playoff, y sino se podía, no jugar la zona de playout. Entonces, la fase regular terminamos sextos donde siempre el equipo fue de menor a mayor, pero no cerramos como queríamos, más sabiendo que teníamos la localía. Esto es deporte, son cosas que pasan, nosotros jugamos con una barra dos fichas menos en el año y justo en esos partidos, por lo general cuando vos jugaste con dos fichas menos, de los 16 partidos que perdimos en fase regular, más de la mitad lo jugamos con dos fichas menos y es mucha ventaja para cuando vos te enfrentás con equipos que están con la plantilla completa.

- ¿Qué fue lo que más te gustó de este equipo?

Sobre todo el crecimiento de los más jóvenes. Toretta es la primera experiencia como titular en un equipo. Venía de jugar 12 minutos en un equipo que había peleado el descenso, y acá paso a jugar 24. Venía de promediar menos de 30 por ciento de tres puntos, y acá terminó en un 37%. Le costó toda la primera mitad del año, pero desde enero en adelante, cambió rotundamente. La incorporación de Dato, el crecimiento de Marcos Chacón, de Ramiro Stehli que lamentablemente no pudo estar porque se lesionó, pero son tres chicos que están en la Liga de Desarrollo. El objetivo del club en la Liga de Desarrollo es que terminen de jugar en el plantel profesional y Dato el otro día termina jugando 26 minutos. De promedio, Dato, Stehli tienen 10 minutos en más de 30 juegos y Chacón promedió casi 19 minutos en toda la temporada, que también llega a este playoff de una lesión. Se pierde los últimos partidos de la fase regular y por una cuestión física no llegó de la mejor manera. Después, cómo se adaptó el equipo a la cantidad de circunstancias a estos cambios. Tres fichas, se fueron dos titulares en enero y cómo el equipo se tuvo que adaptar y cómo se adaptaron los jugadores que venían.

- ¿Qué te pareció el acompañamiento de la gente?

El acompañamiento de la gente es increíble. Es excelente, solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí Comodoro es una de las canchas que más convoca, por eso ese sabor amargo de no haber venido acá a jugar un quinto juego. El partido con Boca que lo pudimos ganar, hace mucho que no veía el Socios así, parecía un playoff. Veníamos de gira de haberle ganado muy bien a Platense y a Obras, y por eso la gente se había ilusionado, y también nosotros, por eso, solo palabras de agradecimiento al hincha de Gimnasia y todo aquel que se acerca al Socios.

- ¿Qué candidato ves para ganar la Liga?

Yo creo que Quimsa, sino pasa nada raro, porque dominó la Liga de punta a punta, me parece que es el candidato a ganar, sobre todo por su nivel de juego. Lo hablaba con su entrenador Leandro Ramella, tiene una identidad muy marcada, lo hace muy bien y después dependerá los momentos de Instituto, Boca y Olímpico como se encuentren. Me parece que son los cuatro que se formaron para salir campeón y el playoff es otra historia porque momentos anímicos, de como se encuentre el equipo y de hecho, a la prueba nos remitimos con Peñarol. San Martín hizo una gran fase regular y Peñarol venía a los tumbos, se metió en el puesto 12 y en un muy buen momento, gana un partido en Corrientes y termina dando el batacazo en Mar del Plata. Me parece que, por todo lo que viene haciendo, por que viene de cuatro títulos consecutivos, el candidato es Quimsa.

- ¿Qué significa para vos ser el entrenador de la Liga con mayor efectividad?

Eso es una satisfacción enorme, es saber que es un trabajo de todos, no es el trabajo de uno. Es el trabajo de hace ya siete temporadas y es muy difícil conseguir eso. A veces cuando me pasan los datos, algún colega tuyo, me dice en números más de 300 juegos, tenés el 62% de victorias, el poder mantenerse durante siete temporadas con la cantidad de cambios que tienen los equipos porque nosotros, si hay algo que estoy tranquilo con el trabajo que se hace es cuando el equipo rinde bien, a pesar que nos perjudica porque esos jugadores que rinden muy bien, se terminan yendo a otras estructuras con mayor poderío económico. Eso hace que uno esté tranquilo porque el trabajo se hizo. Entonces es una satisfacción muy grande porque ya son siete temporadas en el mismo club. Hacer Liga Nacional desde el sur es muy difícil por un montón de factores.

- ¿Soñas con tener una octava temporada?

Veremos que pasa. Yo mañana me reúno con los dirigentes y a partir de ahí veremos cómo está la situación del club y también uno está dispuesto a escuchar otras alternativas. Porque uno también se prepara para buscar nuevos desafíos deportivos y me encantaría que en el club lo podamos hacer. Este año fue más de transición de parte del club, yo lo acepté y sabía con las reglas de juego que íbamos a jugar que es meritorio del club en no hacer locuras económicas, para hipotecar las arcas del club. Entonces, como fue de transición, nos costó mucho el armado, pero estoy sumamente agradecido a la dirigencia, a la familia de Gimnasia, yo soy del riñón del club de toda la vida y si hay una octava temporada, bienvenido sea y sino llega a ser así, el tiempo dirá.

- ¿Qué te pareció el campañón que hizo Gimnasia en la Liga de Desarrollo?

Me parece fantástico, es algo que venimos trabajando hace varias temporadas. El año pasado jugamos un Final Four. Comodoro es el único equipo que está en el Final Four con cuatro reclutados. Los cuatro equipos Instituto, Boca y Obras tienen en el plantel completo de reclutados, tienen 10 como mínimo y Comodoro tiene solo cuatro y el resto son ocho chicos del club. Eso me parece que es más valorable porque terminar primero en la fase regular y ahora poder jugar un playoff y también haber clasificado a una Interliga a Brasil que se va a jugar en julio, habla a las claras del trabajo que hacen los chicos juntamente con el cuerpo técnico, en este caso con Gustavo Sapochnik a la cabeza. Ojalá la puedan ganar, es dificilísimo porque son dos partidos. Cuando es a un partido es tan difícil porque depende de como te levantas en el día. Por ahí hiciste una fase regular hermosa y el primer partido es con Boca en Buenos Aires, así que tendrán que poner todos los cañones ahí, se están preparando, entrenando en doble turno los chicos para ese objetivo de ganar el Final Four. Sería coronar el trabajo que se viene haciendo hace muchos años en Liga de Desarrollo con un título. De no ser así, me parece que el trabajo también fue excelente.

- ¿Cuál es el mensaje que le dejas a la gente?

Le agradezco mucho por el acompañamiento, por el cariño, te lo hacen saber en la calle, acá en el club, cuando salís de los partidos, solamente agradecerles y que sigan apoyando al club. Ojalá que se pueda armar el mejor plantel posible, yo tenía un sueño en esta temporada de poder conseguir un título y se consiguió que fue en el 2023. Jugamos dos finales más por la Supercopa y en el 2021 jugamos la final del Super 20 también en Córdoba, sería hermoso y ojalá que en algún momento Gimnasia pueda armarse de la mejor manera posible para obtener lo que se logró en el 2005/06 con Fernando Duró que es un fenómeno de entrenador como también lo hizo Gonzalo García que yo era asistente, logrando un torneo y jugando una final en 2015. Creo que la gente se merece eso por el acompañamiento que da temporada a temporada.