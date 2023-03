Más de 100 inscriptos para la audiencia por el alza de la luz y agua

Este sábado a las 10 en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia se llevará a cabo la audiencia pública –no vinculante- donde se debatirá sobre el pedido de aumentos de tarifas que realizó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Según pudo saber El Patagónico, se anotaron un total de 105 personas para expresarse sobre el aumento en los servicios de agua potable, cloacas y electricidad.

En las últimas semanas se han multiplicado las movilizaciones en contra de los aumentos y llevó a que un grupo de vecinalistas se dirigiera al Concejo Deliberante para demostrar su descontento. El foco estaba puesto en el aumento que se evidenció en las últimas facturas a raíz de la segmentación tarifaria que realizó el Gobierno nacional.

“No podemos pagar otro aumento más. Este mes pasé de pagar 10 mil pesos a 20 mil pesos y no me alcanza. Se viene el invierno y no sé qué voy a pagar. Si pago la luz no puedo pagar el gas. Me obligan a elegir”, cuestionó Verónica, vecina del San Cayetano que participó de los reclamos en esta ciudad.

Marcos es carpintero y necesita de la electricidad para desempeñar sus tareas. El aumento pone en riesgo su trabajo y mantener a su familia. “Si aumentan otra vez las boletas no voy a poder darle de comer a mis hijos. No sé en qué se gastan la plata que cobran todos los meses. Siempre es lo mismo”, cuestionó y adelantó que el sábado estará presente en el Concejo Deliberante para dejar en claro su posición.

Según el informe que realizó la Secretaría de Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia, el ajuste en el servicio de agua potable y cloacas debe ser del 78,44%.

El mismo trabajo estable que en el servicio de energía eléctrica y alumbrado público el aumento puede variar según el tipo de residencia: en el caso de los usuarios residenciales nivel 1 (aquellos con ingresos que superan las 3,5 canastas básicas) el incremento debe ser del 102,4%; los usuarios s residenciales nivel 2 (con ingresos menores a una canasta básica) sufrirán un incremento del 21,7%.

En tanto, los usuarios residenciales nivel 3 (quienes no estén dentro de los niveles 1 y 2) deberán abonar un aumento del 31,6%. Asimismo, los usuarios no residenciales los incrementos variarán entre el 30% y 45%, según el consumo.

El documento también establece que los porcentajes que se admitan para el aumento pueden variar, siendo aplicables luego del dictamen favorable que deberá brindar el Ente de Control de Servicios Públicos.