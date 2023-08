Más de 20 barrios de Comodoro siguen sin servicio eléctrico

El temporal de viento que azota las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly desde este martes a la madrugada ha provocado cortes generales de energía en varios sectores. La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) emitió un comunicado para informar a sus asociados del Servicio Eléctrico cuáles son los barrios que continúan sin suministro y cuáles son las medidas que se están tomando para reponerlo.

Según el comunicado, los barrios que siguen sin energía son: Las Flores, 9 de Julio, 13 de Diciembre, Rodríguez Peña, Bella Vista norte, sectores de Las Orquídeas, Castelli oeste, Restinga Alí, Caleta Córdova, sectores de José Fuchs, Ceferino, Newbery, Loteo Colla, Loteo Yapura, Loteo Gómez, Loteo Santiago, Laprida, Manantial Rosales, Sarmiento- Valle C, Güemes, COMIPA, Km. 8, Km. 14, Km. 17 y Km. 20.

La SCPL aclaró que por el momento no hay horario de normalización del servicio y que las cuadrillas operativas continúan trabajando para restablecerlo en los distintos barrios. Asimismo, pidió a los socios que no carguen el reclamo hasta tanto se restablezca el servicio en la zona y corroboren que no tienen suministro en su domicilio particular.

En caso que el servicio de energía regrese al barrio y su domicilio continúe sin suministro, ahí sí deberán dejar su reclamo asentado a través del asistente virtual LARA vía WhatsApp 2975260760.

La SCPL solicitó solidaridad entre todos los asociados para dar prioridad a quien más lo necesita y agradeció la comprensión ante esta situación de emergencia climática.