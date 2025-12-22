Más de 200 mujeres participaron de "Nutriendo Futuro"

En el cierre anual del programa, se desarrolló un espacio de encuentro, formación y reflexión destinado a mujeres.

La Municipalidad, a través de la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, en articulación con el Banco Patagónico de Alimentos, llevó adelante este lunes una nueva jornada del programa “Nutriendo Futuro”, de la que participaron más de 200 mujeres que forman parte de las distintas propuestas que impulsa el área.

La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro seguro, intercambio y reflexión, en el marco del cierre de año del programa, combinando talleres temáticos con la entrega mensual de módulos alimentarios. En este marco, desde el Municipio se reafirma el compromiso de impulsar políticas integrales que promuevan el bienestar, la inclusión y el fortalecimiento de las mujeres, consolidando estos espacios esperados y valorados por parte de quienes participan.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa, destacó la importancia de sostener estas políticas públicas al expresar que “Nutriendo Futuro es mucho más que una asistencia alimentaria. Es un espacio de acompañamiento integral donde las mujeres se encuentran, se escuchan y acceden a herramientas que fortalecen su autonomía y sus derechos. Desde el Municipio seguimos trabajando para estar presentes y acompañar a quienes más lo necesitan”.

Durante la jornada, se desarrolló un taller a partir de materiales audiovisuales surgidos del concurso realizado el pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La propuesta permitió abordar, de manera grupal, el reconocimiento de los distintos tipos de violencia, más allá de la violencia física, y reflexionar sobre situaciones naturalizadas en la vida cotidiana, promoviendo la igualdad de género”, valoró la funcionaria.

En este sentido, la directora general de Políticas de Género con Abordaje Territorial, María Laura Fusiman, explicó que “mensualmente realizamos un encuentro donde las mujeres pueden encontrarse en un espacio seguro, dialogar y trabajar diferentes temáticas. En esta oportunidad, utilizamos videos seleccionados por el equipo para reflexionar sobre el reconocimiento de las violencias y la igualdad de género, entendiendo que no estamos solas y que siempre hay espacios a los que recurrir”.

Por último, Fusiman remarcó que “el programa incluye la contraprestación de alimentos que se entregan de manera mensual, gracias al trabajo articulado con el Banco Patagónico de Alimentos, complementando así el acompañamiento social con una respuesta concreta a las necesidades alimentarias”.