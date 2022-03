Más denuncias por estafas en corralón de materiales

Hasta el mediodíafue constante la llegada de personas a la delegación provincial de Defensa del Consumidor para formalizar denuncias individuales.

Las oficinas de ese organismo dependiente del Ministerio de la Producción, se encuentran en la zona céntrica de la avenida Eva Perón y el empleado administrativo Cristian Zampa, había recibido una veintena de presentaciones.

La estafa más antigua que se conoce hasta el momento data del año 2018 cuando un vecino compró1.100 ladrillos, 50 bolsas de cemento y algunas varillas de hierro, pagando alrededor de 55 mil pesos, monto que hoy ya está devaluado.

La operación que concretó en el domicilio del dueño del corralón, Elio Molina, ya que por aquella época el mismo aún no tenía un local de ventas. El damnificado solo recibió parte del material y aún continúa recamando el restante.

Por su parte una mujer dijo que hace cinco meses compró cal, cemento, ladrillos y otros elementos para ampliar su vivienda por 350 mil pesos y solo le fue entregada una mínima parte de todo el stock.

“Como excusas (Molina) me decía que no tenía gente para hacer el reparto, que no le llegaba material de otros corralones de los cuales se proveía y luego, en diciembre, que se había ido de vacaciones”, contó la vecina a El Patagónico.

Otra mujer relató que en julio del año pasado compró 1.200 ladrillos por los cuales abonó 103 mil pesos al contado y no recibió uno solo porque el dueño del corralón de manera constante argumentaba que no tenía camión para transportarlos.

A todo esto, una de las damnificadas mostró a este diario mensajes vía whatsapp que le envió el comerciante, advirtiéndole que si ella hacia alguna denuncia no le enviaría los materiales comprados.