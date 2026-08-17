Más turistas, menos consumo: el turismo también siente el ajuste

El fin de semana largo movilizó a más de un millón de personas, pero el gasto real cayó 6,3% frente a 2023 y las estadías fueron más cortas.

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín movilizó a 1.074.171 personas y generó un impacto económico de $245.907 millones. El dato adquiere otra dimensión al observar el comportamiento del consumo: hubo más viajeros, pero permanecieron menos tiempo y gastaron menos en términos reales que en el último antecedente comparable.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas creció 24,2% respecto de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 personas. Sin embargo, la estadía promedio bajó de 2,3 a 2 días, mientras que el gasto diario por visitante fue de $114.464, un 13,2% menor a precios constantes.

El impacto económico total también retrocedió en términos reales. Los $245.907 millones generados durante el fin de semana representaron una caída del 6,3% frente a 2023. El movimiento turístico quedó así atravesado por viajes más breves, reservas de último momento, turismo de cercanía y decisiones de consumo más selectivas.

Los destinos que combinaron nieve, naturaleza, termalismo, eventos y propuestas culturales o deportivas concentraron buena parte de la actividad. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano y Ushuaia llegó al 81%, mientras Tandil alcanzó el 90%. Jujuy registró una ocupación hotelera del 83% y el conglomerado Capital-La Banda, en Santiago del Estero, llegó al 100%.

En Chubut, Puerto Madryn registró una ocupación general del 44%, con una estadía promedio de dos noches. Los apart hoteles alcanzaron el 69%, los hoteles el 56% y los hostels el 47%. La temporada de avistaje de ballenas, la Feria Municipal del Libro, las actividades por el Día del Niño y el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-14 Damas de hockey sobre césped formaron parte de la agenda.

La cordillera provincial sostuvo su propuesta con la temporada de nieve. Esquel, Trevelin y el Centro de Esquí La Hoya concentraron actividades vinculadas a la montaña, acompañadas por ChocoNieve y las salidas especiales de La Trochita. En Comodoro Rivadavia, el Comodoro Food Truck sumó gastronomía y entretenimiento durante el fin de semana.

El comportamiento también mostró diferencias dentro de la provincia de Buenos Aires. Tandil se ubicó entre los destinos de mayor movimiento, mientras Mar del Plata y Pinamar rondaron el 45%-47% de ocupación. Villa Gesell encontró en la 30ª Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell uno de los principales motores para atraer visitantes y excursionistas.

En la Ciudad de Buenos Aires llegaron más de 100.000 visitantes y el impacto económico superó los $30.000 millones. La ocupación hotelera rondó el 66% en las principales categorías, con mayor demanda en los establecimientos de tres estrellas. Una amplia agenda gastronómica, cultural, musical y recreativa acompañó el movimiento.

En lo que va de 2026 se contabilizaron siete fines de semana largos, con 11.448.694 turistas movilizados, una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $110.300. El impacto económico acumulado alcanzó los $3,08 billones.