Mastantuono hizo su primer gol en el Real Madrid que ganó 4-1

El ex River fue autor del segundo gol en la amplia victoria del “Merengue” ante el Levante por la Liga Española de fútbol.

El delantero argentino Franco Mastantuono marcó este martes su primer gol en el Real Madrid, que goleó 4-1 de visitante al Levante en el marco de la sexta fecha de la Liga Española de fútbol de Primera división.

El golazo de Mastantuono, a través una brillante definición al ángulo con pie derecho, llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Previamente, tuvo una chance inmejorable que dio en el travesaño.

Desde su debut en el Madrid, en el 1-0 ante Osasuna por la primera fecha de La Liga (19 de agosto), el talentoso futbolista nacido hace 18 años en Azul, provincia de Buenos Aires, acumuló 418 minutos hasta convertir por primera vez.

Ante Levante, Mastantuono jugó su sexto partido en el equipo titular sobre seis partidos disputados. Un dato que apoya la declaración inicial de su entrenador Xavi Alonso, quien lo visualizó desde su llegada bajo esa condición y lo convenció de dejar River Plate.

Mastantuono fue reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo por el francés Aurelien Tchouameni.

Real Madrid abrió la ventaja previamente a través del brasileño Vinicius Jr. con un remate “tres dedos” que dejó sin reacción al arquero Ryan.

Más allá del gol, el jugador de 18 años tiene un buen partido, con mucha participación en ataque, acompañado por Vinicius y Kylian Mbappé, autor de los otros dos goles, uno de ellos desde el punto del penal.