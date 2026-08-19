Carina Candelas, de 56 años, fue asesinada de siete puñaladas en la farmacia donde estaba trabajando. Por el femicidio detuvieron a su expareja, de 55 años, que habría intentado suicidarse.

Mató a puñaladas a su exesposa en su trabajo y se dio a la fuga

El crimen ocurrió durante la mañana de este miércoles en una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos, en pleno centro de Rosario. Martín B. ingresó al comercio, llevó a Candelas hasta un cuarto y la atacó con un cuchillo en la zona toracoabdominal.

Los gritos de la mujer alertaron a sus compañeras, que salieron del local y dieron aviso a la Policía. Una testigo contó que había visto llegar al atacante en un Citroën C-Elysee, que dejó estacionado en doble fila antes de ingresar al comercio.

Después del ataque, el hombre escapó en el mismo vehículo. La Policía Motorizada lo detuvo en Colón al 2000, frente a su domicilio, donde, según los testimonios recogidos por los investigadores, intentó quitarse la vida.

El cuchillo utilizado en el crimen quedó en la farmacia. La investigación está a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien solicitó medidas a la Policía de Investigaciones.