Qué dijo Pitty la numeróloga tras ser mencionada por un femicida

El femicida de Romina Calvo escribió en una carta que la especialista en números "le cambió toda su personalidad" a la víctima.

Verónica Assad, conocida en el medio como Pitty la numeróloga, rompió el silencio tras ser mencionada en una carta por Walter Verón, el femicida del barrio porteño de Villa Devoto que asesinó a su esposa Romina Calvo. El homicida acusó a la numeróloga de haberle cambiado a la víctima “toda su personalidad”.

Según relató Assad, con Romina se conocieron a través de sus cursos y talleres y, con el tiempo, la víctima comenzó a trabajar en uno de sus locales de venta de velas y esencias.

En diálogo con distintos medios como TN y América Noticias, Assad contó que Romina y su hijo asistían a sus talleres y que ella le brindó oportunidades laborales en sus locales de velas y apoyo económico.

Assad reveló que Calvo trabajaba para una de sus franquicias de Pitty Velas. "Era la dueña de uno de mis locales. Hace un tiempo, cuando empecé mi tratamiento de cáncer y a ser la intelectual de mi marca, ella vino para comprarme una franquicia”, contó en "Hablemos de Esto" en TN, y explicó que la víctima había querido comprar una franquicia previamente, pero no pudo acceder al crédito que necesitaba. Sin embargo, al ver cómo trabajaba, Pitty decidió darle la posibilidad de ponerse al frente de su local de Caballito.

"Su situación crediticia era muy negativa. Tenía deudas. Era de un nivel irrecuperable. La coachearon y aprendió al toque, fue la mejor alumna. Tenía talento para trabajar. Súper limpia, ordenada, disciplinada, una chica grande que necesitaba trabajar, así que fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que ella esté al frente del local de Caballito. Su crecimiento fue muy grande”, sostuvo.

Assad sostuvo que la mujer no había mencionado problemas en la pareja. “Jamás. Ella venía, trabajaba de 10 a 22. Se hizo cargo de un negocio y yo solo le cobré el nombre y la dejé crecer. No tengo idea de qué pasaba dentro de esa familia. Le di una oportunidad a una persona para que trabaje y salga adelante, corriendo riesgos”, señaló.

Pitty afirmó no haber recibido beneficios económicos de la víctima y se puso a disposición de la justicia. El juez Darío Bonanno la sumó a la investigación, pero Assad no está imputada ni tiene nada que ver con el caso.

El hijo de la víctima fue quien informó a la numeróloga sobre el crimen. “Hoy a las 7 de la mañana estaba trabajando cerca de Canning. Iba con mi secretaria leyendo el contrato que ayer me trajo la escribana y me suena el teléfono. Era uno de sus hijos, que me llamó y me dijo: ‘Mamá hoy no va a poder ir a trabajar’. Le dije: ‘¿Pasó algo?’. ‘Sí, papá mató a mamá’. Casi me muero", relató la numeróloga. Y siguió: “Lo llamé, el chico no me pudo dar explicaciones, me dijo que estaba la policía y que los iban a meter a todos en una habitación”.

El atroz crimen tuvo lugar este jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia. El llamado al servicio de emergencia lo hizo el hijo mayor de la víctima.

Conforme al parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, a las 06:50hs. ingresó un llamado al 911 donde un joven, de 21 años, manifestó que su padre había matado a su madre y luego intentó huir. El joven señaló en la comunicación que dormía cuando su hermana, de 8 años, que presenció el crimen, lo despertó y le informó lo sucedido.

De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar. Los médicos constataron la muerte de la mujer, de 40 años, quien presentaba una puñalada en el abdomen.

Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar. Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. Se confirmó que en el lugar se secuestró un cuchillo de carnicero, el cual será peritado.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62, a cargo de Darío Bonanno, secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio.

¿QUE DICE LA CARTA DEL FEMICIDA?

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más porque me re cagó con todo”, comienza la carta que dejó Walter Verón, según el texto al que accedió TN y que ya forma parte del expediente judicial.

En la misiva, el asesino manifestaba que "Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, expresó en un fragmento, donde apuntó explícitamente contra la numeróloga.

Walter también hizo referencia a una propiedad en Villa Devoto y a una serie de deudas. “No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, afirmó.

Además, el asesino expresó su enojo ante la posibilidad de que Romina siguiera su vida sin él. “Ahora quiere vivir la vida sin mí”, escribió, seguido de un insulto contra la víctima.

El texto termina con una despedida dirigida a su familia: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”. Poco después, Walter fue encontrado herido a unos 200 metros de la escena del crimen, tras haber intentado quitarse la vida.