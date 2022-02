Mató a su hermana, los padres lo perdonaron y quedó libre

Un hombre paquistaní sentenciado a cadena perpetua en 2019 por asesinar a su hermana, una modelo de las redes sociales, fue exonerado del crimen este lunes luego de que sus padres le otorgaron el perdón bajo la ley islámica, informó un abogado de la familia del asesino.

Waseem Azeem fue arrestado en 2016 después de haber confesado que había matado a Qandeel Baloch, de 26 años, por posar en lo que catalogó como fotografías "vergonzosas’’ en la red social Facebook. El asesino de la joven fue condenado por el homicidio y fue sentenciado a cadena perpetua, pero sus padres, desde un primer momento habían buscado su liberación, dijo Sardar Mahboob, un abogado que representa a Azeem y a su familia.

La ley islámica en Pakistán permite que la familia de una víctima de asesinato otorgue el perdón a quien haya sido condenado por el crimen. El asesinato de Baloch fue repudiado en todo el país, pero algunos sospechaban de que Azeem podía ser liberado y así salir de la prisión después de haber recibido su condena en caso que recibiera el perdón de sus padres.

Mahboob indicó que, una vez efectivizado el perdón familiar, ahora Azeem podría ser liberado a partir de esta semana tras completar los trámites.

La madre de los hermanos, identificada como Anwar Bibi, agradeció el fallo de la corte. "Me siento feliz por la exoneración de mi hijo, pero seguimos tristes por haber perdido a nuestra hija’’, declaró la mujer ante los medios de prensa locales. La mujer dijo a los reporteros que su hija asesinada no puede volver, "pero me siento agradecida con la corte, que ordenó la liberación de mi hijo a petición nuestra’’.

Baloch fue encontrada estrangulada en su hogar, cerca de la ciudad de Multan, en la provincia Punjab. La joven fue asesinada después de publicar fotografías que fueron calificadas por su hermano como muy atrevidas en Facebook. En las imágenes aparece ella misma con un clérigo musulmán, llamado Mufti Abdul Qawi, quien también fue arrestado por su presunta participación en el asesinato. El clérigo fue liberado posteriormente después de que la policía no pudo establecer su relación con el crimen.

La investigación avanzó y enseguida se comprobó que el homicida de la joven era nada menos que su propio hermano.

Qandeel Baloch era considerada una "modelo" de las redes sociales. La mujer subía fotos en esa red social. Tenía más de 700 mil seguidores en Facebook y otros 30 mil en Twitter.